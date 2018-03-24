Как выбрать стеклопакеты

Окна— важный элемент интерьера. Их выбор не менее важен, чем выбор дверей или пола, ведь функционал у них большой не только в жаркое время года. Ежедневные проветривания сделают воздух в вашей квартире свежее, полезнее и избавят вас от плесени. А когда наступит летний сезон, то необходимо будет защитить вау квартиру от жары и ультрафиолета. Какие же окна выбрать, чтобы их функционал отвечал вашим потребностям и современным запросам? На все эти вопросы постараемся дать ответы.

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Одной из самых слабых частей окна является стекло. Типовые стеклопакеты (4М1-16-4М1) — это 24 мм конструкция, которая состоит из двух стекол марки М1 толщиной 4мм и дистанционной рамки толщиной 16 мм. Если в вашей квартире не самое лучшее отопление, то стекла будут больше подвержены образованию конденсата и даже промерзанию.

Современные технологии делают стеклопакеты качественнее. Так, например, энергосберегающие стекла позволят сохранить в комнате зимой до 40% тепла. В настоящее время самыми оптимальными для установки являются мультифункциональные стеклопакеты. Как понять — новое ли это веяние моды и воздействие рекламы или же действительно такие стеклопакеты помогают спастись от жары, а зимой защитить дом от промерзания?

Если верить производителям, особенность мультифункциональных стеклопакетов заключается в том, что каждое стекло выполняет свою функцию. В случае с энергосберегающими «работает» только одно стекло, внутреннее. Активным отражателем солнечных лучей в мультифункциональном стеклопакете является наружное стекло. Происходит это благодаря напылению из оксида серебра. Убедиться в том, что перед вами именно такой стеклопакет поможет наличие легкого зеркального эффекта.

Есть стеклопакеты позволяют жарким летом вовсе обойтись без сплит-системы. Как оказалось, мебель в доме в жару действительно не нагревается и не выгорает. Естественное помещение в комнате при этом остается на должном уровне. В случае квартир, расположенных на высоких этажах, с окнами, выходящими на южную сторону, не лишними окажутся дополнительные средства защиты от жары, например, то самое тонирующее напыление.

А что будет в холодное время года? В отличие от стандартных стеклопакетов в мультифункциональных в зимнее время стекло теплое, а помещение защищено от морозов. Особенно это в случае автономного отопления, на нем можно неплохо сэкономить.

Важно учитывать из какого материала сделан дом. Так, в кирпичных домах будет несравнимо теплее зимой, а летом — прохладнее. В случае панельных домов сэкономить на кондиционировании в жару сильно не получится, поскольку в этом случае прогреваются сами стены. Поэтому в квартирах в панельных домах реально лишь сократить расходы в несколько раз.

Цена квадратного метра мультифункциональных стеклопакетов зависит от региона проживания, в целом стандартные стеклопакеты обойдутся вам в два раза дешевле.

Исследования подтверждают, что в мультифункциональном стеклопакете наружное стекло отражает до 57% солнечной энергии. Внутренее — способно сберегать до 78% тепла. Кроме того, мультифункциональные стеклопакеты отличаются повышенной шумоизоляцией, что стало возможным благодаря многослойному напылению наружного стекла.

Процент потери тепла зимой в мультифункциональных стеклопакетах меньше почти на 42%, нежели в обычных. Коэффициент сопротивления теплопередачи у обычных окон — 0,32 м2°С/Вт, у мультифункциональных — 0,60. Солнечного света в усовершенствованных окнах проникает на 30% меньше.

Даже если пластиковые окна уже стоят, можете заменить стеклоппакеты, обратившись в оконную компанию или воспользоваться любым из альтернативных способов: установить жалюзи, оклеить окна наружными тонирующими пленками или повесить портьерные шторы. Минус в виде потери естественного освещения в комнате очевиден.