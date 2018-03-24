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Функциональность и комфорт офиса: made in TCM
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Функциональность и комфорт офиса: made in TCM 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Есть компании, куда хочется возвращаться, где, кажется, улучшается работоспособность, в голове рождается больше бизнес-идей. Причина интеллектуальной активности кроется в комфортном рабочем пространстве, которое буквально настраивает на продуктивную волну. Об одном из таких офисов порталу HR-tv.ru рассказала Евгения Смирнова, заместитель директора по развитию компания ТСМ.
Как возникла потребность
Наша компания реализует полный комплекс услуг в области строительно-монтажных и отделочных работ офисных помещений, реконструкции и инженерного оснащения зданий и сооружений.
На нашем счету множество реализованных проектов зарубежных и российских компаний. Однако проект создания интерьера для московского офиса крупнейшей американской IT-компанией стала для нас вызовом. У нас были очень сжатые сроки и огромная «необжитая» площадь.
Суть проекта
Наш заказчик — компания-разработчик программного обеспечения в области бизнес-аналитики. В 2017 году численность персонала в столичном филиале значительно выросла, что потребовало расширения офиса компании. Необходимо было рядом с уже существующим помещением организовать новое рабочее пространство, которое передавало бы корпоративный дух и политику компании, вдохновляло бы сотрудников на продуктивную работу.
Новый офис площадью 550 кв.м. находится в старинном московском районе на пятом этаже в БЦ «Фабрика Станиславского».
Дизайн офиса включает в себя идеальное разделение пространства на зоны различного назначения. Помещение разделено на кабинетную систему, открытое рабочее пространство, кухню и рекреационную зону.
Рабочие места отделены функциональными тумбами с озеленением. Для навигации по рабочему пространству были применены подвесные элементы с названиями отделов компании.
Учитывая специфику работы заказчика, особое внимание уделялось акустическим решениям. Были использованы акустические потолки, настенные тканевые панели, акустические шторы в переговорных комнатах.
Трудности
Я бы не назвала это трудностью, скорее особенность проекта. Заключалась она в том, что при площади офиса 550 кв.м. мы должны были реализовать проект всего за 3 месяца. Команда работала в режиме 24/7. Мы создали современный эргономичный офис, сохранив при этом стилистику, цветовое решение и дух компании-заказчика.
Все работы от создания дизайн-проекта до, собственно, его реализации выполняли сотрудники нашей компании. Вся команда была вовлечена в работу над этой амбициозной задачей, начиная с руководителя до разнорабочего.
Результаты
Офис получился современным, функциональным, просторным и, самое главное, комфортным для персонала. С первого дня работы сотрудники заказчика стали отмечать, что в таком офисе работать приятнее и эффективнее.
Фото ТСМ  ТСМ презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.
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