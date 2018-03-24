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Новый офис «Норникеля» мотивирует работать продуктивно
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Новый офис «Норникеля» мотивирует работать продуктивно 

HR-tv.ru 22 минуты назад
Фото: HR-tv.ru
Безусловно, чем комфортнее обустроено рабочее место, тем приятнее сотруднику там находиться, и тем эффективнее будут результаты его работы. Понимая это, многие компании тщательно продумывают интерьер офиса, стараются сделать его максимально удобным для персонала, располагающим к плодотворной работе. О том, как удалось создать идеальные условия для работы и отдыха персонала в новом офисе «Норникеля» в Саратове, порталу HR-tv.ru рассказала Екатерина Юрченко, заместитель директора департамента информационных технологий.
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