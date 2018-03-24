Дизайн прихожей

Прихожая — это то помещение в квартире, которое является первым, что увидят гости, зайдя к вам в дом! Кроме того прихожая должна уместить в небольшом пространстве зеркало, шкаф, полки для обуви и одежды. А также прихожая должна быть функциональной и эргономичной!

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Если ваши застройщики оценили прихожую как второстепенное по важности помещение и сделали ее маленькой, узенькой и темной, то вам и вашим гостям наверняка неприятно там находиться квартиры. Хорошее освещение сделает ее комфортной и уютной, так что вы сможете почувствовать себ приятно уже на пороге квартиры!

В прихожей обязательно нужно установить яркие светильники. Правильный подбор и расположение бра позволяет сделать маленькое помещение зрительно более просторным, высокие потолки становятся ниже, темные углы — светлее. Для прихожих с низкими потолками оптимальны лампы с направленным вверх светом.

При выборе светильников для прихожей, не забывайте, что общее потолочное освещение должно сочетаться с местным. Такой тандем считается универсальным и оптимальным. Особо удобны светильники с регулируемым углом поворота. Луч света в данном случае направляется в нужные стороны. Подобное решение идеально для многокомнатных квартир. Направленными источниками света в таком случае обозначается начало пути в каждую из комнат.

Чтобы решить проблему с нехваткой естественного освещения, свойственной как большим, так и малым прихожим, можно, используя светлые, пастельные тона в оформлении интерьера. Такой прием позволяет расширить тесное помещение, сделав его просторнее.

Нестандартную по параметрам прихожую можно расширить благодаря использованию ярких красок, тонов и резких контрастов. Так, например, оформленная в светлых тонах верхняя часть стены узкой прихожей расширит пространство, а слишком высокие стены «снизят» темные тона, расположенные наверху.

Не забудьте про интерьер и дизайн. Разбавить строгие интерьеры позволит использование различных декоративных деревянных планок, креповой ленты или бордюра.

Подбор мебели не менее важен, необходимо учесть размеры и форму самого помещения. Например, в типовой малогабаритной квартире вряд ли будет уместна крупная корпусная мебель. Поэтому оптимальный вариант для решения проблемы с хранением вещей в такой прихожей — встроенные шкафы-купе.

Чтобы избавиться от многочисленных полочек, вешалок и крючков установите раздвижные или складные двери шкафа. Размеров такого шкафа, как правило, бывает достаточно для того, чтобы разместить в нем верхнюю одежду и обувь, головные уборы и множество других принадлежащих семье вещей, которым не нашлось места в других комнатах.

Прекрасным решением для прихожей может стать стеллаж за дверцами из матовых зеркал. Помимо функционального предназначения такое хранилище вещей имеет еще и дополнительный эффект — зеркала отражают свет и зрительно удваивают помещение.

Хорошо подходят такие раздвижные дверцы для помещений с малыми размерами. На полу и потолке закрепляются направляющие, по которым передвигаются дверцы. Компоновка стеллажной системы индивидуальна. При желании здесь можно обустроить даже гардероб с множеством вешалок.

При возможности, в помещении можно разместить вешалку для верхней одежды, тумбочку для обуви, пуфик для переобувания. Компоновка отдельных предметов мебели может быть как линейной (прямой), так и угловой.

Очень стильно в современных интерьерах смотрятся такие оригинальные приспособления для хранения уличных вещей — зонта, перчаток, различных мелких предметов. В таких прихожих появляются «карманы» для перчаток, зонтодержатели и иные аксессуары.