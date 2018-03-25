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Современный дом из клееного бруса с антикварной мебелью
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Современный дом из клееного бруса с антикварной мебелью 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
В современном доме с панорамными окнами семейной паре хотелось создать атмосферу традиционного дачного отдыха. Дизайнер Марина Брагинская сделала ставку на сочные цвета, антикварную мебель и интересные акценты. Заказчики остались довольны.
Первый этаж дома полностью отдали под общественные пространства. Здесь появились каминная, кухня-гостиная, гостевая спальня, санузел, гардеробная и технические помещения. На втором этаже разместили спальню хозяев, кабинет, две гардеробные и санузел.
Без перепланировки не обошлось: дизайнер изменила конфигурацию кабинета и перенесла вход в санузел. Чтобы сделать конструктивные изменения максимально незаметными, заново воздвигнутые стены декорировали имитацией бруса.
В оформлении интерьера дизайнер использовала оттенки ягодного мороженого. Стены в спальне окрасили в цвет малинового сорбета, в прихожей — ежевичного. Для гостиной и гостевой спальни идеально подошли оттенки голубики и черники.
Часть функциональной мебели заказали у местных производителей. Лестницу, двери и плинтуса, стеллажи, шкафы, витрины и даже раскладывающийся диван в кабинете сделали по эскизам дизайнера.
Кроме витрин для посуды, отдельно стоящих шкафов в интерьере больше нет. Автор проекта предусмотрела множество гардеробных — при входе, спальне и кабинете. А на первом этаже есть еще и хозяйственная комната.
Интерьер получился сложным и контрастным, что пришлось по вкусу заказчикам. На веранде антикварный немецкий буфет в стиле модерн соседствует с большим итальянским столом. А окружают его современные стулья, которые «притворяются» классическими венскими.
Гостиную на веранде украсил американский сундук 1930-х годов с сохранившимися багажными наклейками. Заказчики, сами увлеченные путешественники, сразу же в него влюбились.
В декоре ставку сделали на натуральные ткани и сочетание фактур. Для штор на веранде выбрали шелк насыщенного сливового оттенка и серо-розовый хлопок. А бархатная бирюзовая обивка диванов с восточным орнаментом гармонично сочетается с вытертым индийским ковром приглушенного оттенка.
Максимально насыщенным оказалось сочетание текстиля в кабинете. Здесь на бархатном диване появились декоративные подушки из льна, гладкого хлопка и атласа. А стену украсили вязаные часы.
Еще более контрастным получилось освещение в доме. Кованые люстры соседствуют со спотами и светильниками Flos. А обеденный стол освещает знаменитая люстра Skygarden, которую разработал Марсель Вандерс.
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