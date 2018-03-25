Как пищевая пленка поможет упростить жизнь

Зачастую самые простые вещи с нашей кухни могут творить настоящие чудеса. Главное знать, как именно использовать имеющийся ресурс. К примеру, пищевая пленка в рулоне стоит копейки, но способна решить для вас массу проблем — от сохранения продуктов до уничтожения насекомых. Сквозняки

Конечно, современные пластиковые окна пропускают гораздо меньше холодного воздуха, чем старые деревянные. Однако, без дополнительного утепления в доме все еще может быть холодно. Просто пройдите пищевой пленкой по щелям и забудьте о сквозняках раз и навсегда. Чистый холодильник

Мыть холодильник не любит никто. Долго, неудобно и не очень приятно. Между тем, можно на этом занятии поставить крест: обтяните стеклянные полочки пищевой пленкой — в следующий раз вся уборка будет заключаться в смене пленки. Свежие бананы

Бананы пропадают чаще прочих продуктов, поскольку обычно покупают их больше, чем можно съесть. Заверните основание грозди в пищевую пленку и не беспокойтесь о том, что бананы почернеют. Пищевая пленка поможет сохранить им необходимую влагу. Косметические процедуры

Пищевая пленка знающими людьми частенько используется для косметических процедур. Этот материал позволяет коже дышать, одновременно усиливая впитывание кремов и масок. Смерть насекомым

Мошкара может стать настоящим проклятием на кухне. Между тем избавиться от нее очень просто, достаточно лишь соорудить небольшую ловушку. Положите в миску нарезанный фрукт и затяните ее пленкой, оставив небольшой надрез. Внутрь мошка залетит, а вот обратно уже не выберется. Удобный стакан

Этот способ использования пищевой пленки мы подглядели в сетях фаст-фуда. Помните удобные стаканчики с крышками? Соорудить такой можно и в домашних условиях. Затяните горлышко пищевой пленкой, вставьте трубочку — и ваш персональный не проливающийся стакан готов. Домашние колбаски

Вы наверняка не один раз слышали о том, что не стоит покупать колбасы и сосиски в магазине. Этого и в самом деле лучше не делать — к тому же, приготовить вкусную сосиску можно и дома. Заверните фарш в пищевую пленку и киньте в пароварку — вкусная, а главное здоровая закуска будет готова уже через пару минут.