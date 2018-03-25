96 вариантов раскладки керамической плитки, которые вам понравятся

Шестиугольная плитка-гексагон сейчас на пике моды. Мы узнали, почему шестиугольная плитка действительно достойна того, чтобы появиться в вашем жилище.

Есть различные места, где вы ожидаете найти искусство, но иногда искусство застаёт вас врасплох. Такое может с вами случиться в Барселоне, где местные жители начали уникальный проект и покрыли плиткой тротуары в центре города, возле храмов, ресторанов, отелей и на площадях.

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Собираетесь поменять плитку в ванной или на кухне? Классическая укладка уже приелась, но не знаете, как уложить плитку иначе? Тогда смотрите наш гид по самым популярным и актуальным схемам укладки плитки.

Печворк был распространён ещё в Древнем Египте, но даже спустя тысячелетия не думает сдавать свои позиции. Сегодня мы рассказываем о том, как использовать эту эффектную и в то же время бюджетную технику в работе с обоями и плиткой.

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Хотите, чтобы пол в вашей квартире привлекал внимание и вызывал восхищение у гостей? Тогда яркая, необычная и уж точно эффектная узорная плитка — для вас. А мы расскажем, как использовать её в интерьере и с чем сочетать.

Ремонт начинается с выбора и определения необходимого количества отделочных материалов. Обои, плитка, краска — всё это важные элементы создания уютного интерьера. О чём же нужно помнить при расчёте объёмов отделочных материалов? Ответы — в нашей статье.

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