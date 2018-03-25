Ремонт и дизайн небольшой квартиры

Зонирование, зонирование и еще раз — зонирование. Это — самое главное, что необходимо помнить обладателям собственной квартиры небольшой площади. Разделение пространства на функциональные зоны позволяет извлечь из каждого сантиметра площади максимальную пользу.

Зонирование делит квартиру на две большие части — общественную и частную. Разделять одну зону от другой позволяют освещение, использование определенных отделочных материалов, цвет, декоративные перегородки. Выбирать освещение каждой части квартиры стоит, исходя из ее функционального предназначения. Так, в «рабочем кабинете» оптимальный способ освещения — один большой светильник и дополнительно — настольная лампа. Если личным уголком станет спальня, в этом помещении актуальна люстра с мягким светом и настенные бра.

В другой части спальни можно установить торшеры или повесить бра другого цвета. Словом, стиль и вид освещения могут быть иными. Главное, не забывать о поставленной задаче — разделение пространства. С цветами и отделочными материалами вполне можно поэкспериментировать. Это — прекрасный вариант для любителей всего нового и неизведанного. Создать эксклюзивное сочетание различных стилей дизайна интерьеров и использовать сразу несколько цветов и оттенков в оформлении позволяет любое, даже самое небольшое пространство.

Наиболее распространенным видом зонирования являются перегородки. Это могут быть ширмы, шторы, книжные полки. Изготавливаются декоративные перегородки из гипсокартона или ДСП. Расширить пространство позволяют зеркала, установленные на них. Комната при этом наполнится воздухом и светом. Функциональное предназначение книжных полок и шкафов — не только в зонировании комнаты, но и экономии места, которое можно с пользой использовать. В шкаф, особенно если он многоярусный и многосекционный, вмещается достаточное количество мелочей, которые не используются каждый день, но необходимы в быту.

Оформляя кухню, помните, что в маленьких помещениях особенно хорошо смотрятся пастельные тона. Базовые цвета для таких комнат — персиковый, мятный, сливочный, модный тон «французской пудры». Отказываться от принтов и рисунков совсем не стоит. Однако использовать их нужно аккуратно. Чем крупнее будет декор, тем теснее окажется кухня. Используйте гладкие фактуры и избегайте обилия мелких деталей. Установленная раздвижная дверь позволит сэкономить почти метр пространства, который требуется распашной двери. Если возможности для установки раздвижной системы нет, сделайте кухонную дверь двустворчатой. Такой прием минимизирует пространственные издержки.

Вместо пышных штор отдайте предпочтение ролетам и жалюзи для окон. Вместо шкафов установите аккуратные модули для хранения. В результате получится максималььно рациональная кухня. Приступая к отделке квартиры, старайтесь не украсть и без того малое пространство. Отдайте предпочтение натуральным и естественным материалам, гладкой текстуре и светлым цветам. Избежать ощущения мрачной комнаты позволят однотонные обои или декоративная штукатурка. Свет в таком помещении будет лучше рассеиваться. Источников дополнительного искусственного света может быть сколько угодно.

Формируя стиль квартиры, не бойтесь расставлять яркие акценты. Если вы предпочитаете белые стены, пол и потолок, дополните интерьер необычными дизайнерскими решениями и яркими оттенками. Самое главное в дизайне любой, даже малогабаритной квартиры — соблюдение баланса между необходимостью увеличить пространство и стремлением использовать в оформлении индивидуальность. Создать по-настоящему уютную атмосферу в доме вам помогут необычные аксессуары, вещи hand-madе.