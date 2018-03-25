Как сделать ремонт на кухне

Кухня — это то помещение в доме, где должно располагаться все самое необходимое: холодильник, плита, кухонная техника, мебель и многое другое. Поэтому на ремонт кухни уходит внушительная сумма расходов. Для того, чтобы минимизировать затраты, нужно заранее продумать все этапы работы и понять, с чего начать ремонт кухни. При рациональном подходе вы сможете сэкономить время и деньги, а также соблюсти производственные схемы и технологии.

Рекомендуем к прочтению:

Как выбрать раскладной диван Модный огород: миф или реальность Мебель для ванной: какая ванна практичнее Двери-гармошки сэкономят пространство в квартире Садовая техника: необходимость или лишние траты

Даже если вы хотите сделать лишь косметический ремонт вашей кухни, необходимо все спланировать. Капитальный ремонт, реконструкция и расширение площади за счет присоединения территории, тем более немыслим без плана. Вам потребуется оформить проект перепланировки. Для начала оцените фронт работы: выясните состояние всех коммуникаций, степень износа несущих элементов и конструкций, оцените состояние сантехники, оконных и дверных проемов. После этого — обозначьте в плане все мероприятия по ремонтным работам. Далее — можно приступать к изучению существующих предложений производителей и поставщиков. Использование современных технологий позволит сэкономить время и деньги.

Можно не тратиться на дизайнера, достаточно самостоятельно составить план помещения, указать список необходимых материалов. На плане должны быть обозначены схемы прокладки коммуникаций и электропроводки, указаны места установки электроприборов и сантехники. В случае капитального ремонта помещения, спланируйте заранее расстановку мебели и бытовых приборов. Такой подход позволит избежать необходимости переноса розеток уже после завершения ремонта.

При планировке монтажа многоуровневой гипсокартонной конструкции, подготовьте схему с расчетом материалов и чертеж. На этом этапе необходимо определиться с отделкой помещения. Самая неприятная работа — демонтаж поверхностей, удаление покрытий пола, снятие обоев. Особенно это касается старого жилого фонда, но и ремонт в новостройке также потребует определенных усилий. Удалять стяжку, выравнивать поверхность стен и потолков приходится даже в новых квартирах.

Далее — работы по расширению дверных и оконных проемов, а также — дополнительное утепление наружных балконов и стен. После этого — можно приступать к прокладке электропроводки, разводке сантехники и отопительных приборов. Заранее предусмотрите расположение бытовой техники и уделите внимание системам вентиляции и кондиционирования.

Определите уровень поверхности пола. Это позволит определить, какую стяжку лучше всего делать — традиционную бетонную или же перепад пола можно будет убрать выравнивающей смесью. В процессе работ самое время задуматься о финишном покрытии. Для паркета или ламината потребуется более тщательная подготовка, нежели в случае укладки линолеума или керамической плитки. В процессе работ по устройству стяжки планируется установка теплых полов.

Остается — поверхность стен и потолка. Они подготавливаются к финишной отделке, в этот же период выполняется монтаж гипсокартонных конструкций, на поверхность пола и рабочую стену укладывается плитка. На финише ремонта устанавливаются двери, наличники, выключатели, розетки. После чего — выполняется монтаж встроенной мебели, помещение очищается от строительной грязи и пыли.