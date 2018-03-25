Цветорешение в интерьере жилых помещений

Каждый человек по-разному воспринимает цвета и относится к их сочетаниям. Исследования показали, что цветовосприятие и цветовое предпочтение весьма индивидуальны. Поэтому некоторые цветовые решения вам могут очень нравится, а кому-то другому казаться безвкусными или даже «резать глаза». Особенно важно спланировать цветорешение в интерьере жилых помещений.

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Важную роль в выборе цветов играет интеллект. Чем интеллектуальнее человек — тем более сложные и тонкие оттенки и сочетания цветов вы выбираете.

Как же подбирать цвета, делать фон и создавать контраст. Понятие фона и контраста возникает, если цвета не смешивать, а наложить пятно одного цвета на другой. Таким образом получается сочетание разных тонов или цветов. В данном случае фоном станет преобладающий по площади цвет, на него накладывается пятно. Контрастом будет являться ощущение цветового пятна на фоне. Сила контраста напрямую зависит от насыщенности цвета. Чем насыщеннее цвет, тем сильнее контраст.

Для начала задумайтесь о том, какое настроение и в каком помещении вы хотите задать. Например, в спальне необходима уютная и спокойная атмосфера. Кабинет лучше делать в тех цветах, которые настраивают на хорошую работу. В гостиной необходимо использовать оттенки, которые помогают расслабиться и снять напряжение.

При планировании интерьера квартиры нужно помнить, что от того, насколько грамотно сочетаются цвета и оттенки, такими будут и ощущения человека в том или ином цветовом окружении. Некоторые цветовые сочетания вовсе недопустимы. При длительном пребывании в таких комнатах неминуемо появятся отрицательные эмоции или даже приступы агрессии. Таким интерьером может стать помещение, в котором преобладает красный насыщенный фон с добавлением сочно-зеленых или ярко-розовых пятен.

Неприятными будут также сочетания насыщенных цветов, далеко отстоящие друг от друга в спектре. Как пример: насыщенно-желтый в сочетании с ярко-фиолетовым. Разбавить бьющие контрасты можно добавлением серого или черного. Снизить насыщенность цвета можно добавлением белого.

В таком случае сочетание, например, густого темно-фиолетового и бледно-желтого окажется вполне приемлемым. Или же бодрым контрастным будет сочетание оранжевой кухонной мебели и серо-голубых стен.

Экспериментировать со сложными вариантами, построенными на большом количестве колористических составляющих, не стоит. В данном случае лучше всего обратиться за консультацией к профессионалам. Дизайнер поможет правильно подобрать колорит интерьера, тогда цвета в нем будут уживаться гармонично.