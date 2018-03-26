Вязаные идеи к Пасхе

Совсем скоро, 8 апреля, начнется светлый праздник Пасхи и хозяйки будут готовить традиционные куличи и творожные яства, украшать свой дом. Праздник в этом году ранний и, по приметам, весна тоже должна быть ранней. Но не всем регионам пока везет с погодой, а значит можно украсить дом собственноручно изготовленными изделиями из пряжи.

Мы собрали для вас различные идеи украшения дома к празднику. Вы можете воспользоваться ими или добавить свои. В любом случае, такие украшения в виде корзиночек для яиц и конфет, подставок для яиц и коробочек для подарков не только украсят ваш дом, но и могут стать отличным подарком для друзей и близких.

В изящные корзиночки можно положить крашеные яйца или пасхальные угощения. Можно просто использовать как украшение интерьера.

А вязаные ягнята, кролики и курочки станут прекрасным подарком в праздник.

Яйца в вязаной «одежке» можно не красить — они и так привлекают внимание своей необычной красотой.

Такие замечательные кармашки можно использовать для крашеных яиц или угощений для малышей.

Коробочки для подарков можно украсить такими фот вязаными милыми безделушками.

А так можно украсить обычные бутылочки, положив в них всякие вкусности для самых маленьких.

Такой кролик может послужить кольцом для крашеных яиц или для праздничного кулича.

Милые мини-корзиночки можно заполнить неожиданными сюрпризами для самых маленьких членов семьи.

В них можно положить не только пасхальные яйца, но и шоколадные.