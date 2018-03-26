Ещё
Вязаные идеи к Пасхе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вязаные идеи к Пасхе 

Eva.ru 35 минут назад
Фото: Eva.ru
Совсем скоро, 8 апреля, начнется светлый праздник Пасхи и хозяйки будут готовить традиционные куличи и творожные яства, украшать свой дом. Праздник в этом году ранний и, по приметам, весна тоже должна быть ранней. Но не всем регионам пока везет с погодой, а значит можно украсить дом собственноручно изготовленными изделиями из пряжи.
Мы собрали для вас различные идеи украшения дома к празднику. Вы можете воспользоваться ими или добавить свои. В любом случае, такие украшения в виде корзиночек для яиц и конфет, подставок для яиц и коробочек для подарков не только украсят ваш дом, но и могут стать отличным подарком для друзей и близких.
В изящные корзиночки можно положить крашеные яйца или пасхальные угощения. Можно просто использовать как украшение интерьера.
А вязаные ягнята, кролики и курочки станут прекрасным подарком в праздник.
Яйца в вязаной «одежке» можно не красить — они и так привлекают внимание своей необычной красотой.
Такие замечательные кармашки можно использовать для крашеных яиц или угощений для малышей.
Коробочки для подарков можно украсить такими фот вязаными милыми безделушками.
А так можно украсить обычные бутылочки, положив в них всякие вкусности для самых маленьких.
Такой кролик может послужить кольцом для крашеных яиц или для праздничного кулича.
Милые мини-корзиночки можно заполнить неожиданными сюрпризами для самых маленьких членов семьи.
В них можно положить не только пасхальные яйца, но и шоколадные.
Eva.ru: последние новости
5 уютных кресел для вашей квартиры «Куда муж смотрит?»: в сети обсуждают фото Юлии Высоцкой Это не абьюз! 8 вещей, из-за которых не стоит переживать в отношениях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини99
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок49
5 научных фактов о случайном сексе21
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки1
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел142
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение