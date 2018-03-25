Как организовать гардеробную

Гардеробная комната — это не роскошь частных домов в голливудских фильмах, а необходимость. Важно правильно организовать пространство в гардеробной комнате. Это поможет сэкономить пространство и убрать из комнаты огромные шкафы. Преимуществом гардеробной является то, что все вещи находятся на виду. Зона для хранения вещей необходима даже в маленькой квартире.

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Гардеробная— это упорядоченная система полок, рейлингов, корзин, стеллажей. Она позволяет видеть расположенные в помещении предметы. В маленьких квартирах -гардеробную заменяет шкаф-купе или угловой платяной шкаф. Но настоящая гардеробная имеет массу достоинств: все предметы находятся на виду и их просто достать. В гардеробной используется все пространство от пола до потолка, это позволяет расположить внутри большее количество вещей. Планировка гардеробных комнат индивидуальна, в помещении можно хранить не только вещи, но и любые другие крупногабаритные предметы, даже коляску или велосипед.

Сделать гардеробную можно как в отдельном помещении, так и выделить обособленную зону, отгородить ее от основного пространства раздвижными дверями, портьерой или ширмой. Гардеробные чаще всего обустраиваются рядом с ванной комнатой, спальней. Однако, если необходимо максимально сэкономить пространство, гардеробную можно обустроить в коридоре.

Не обязательно делать строгую геометрическую форму в гардеробной. Это может быть любой широкий угол в квартире или же гипсокартонная конструкция, установленная в нужном месте. Минимальная площадь для обустройства гардеробной — 3-4 «квадрата».

Что касается стеллажей в гардеробной, то они могут располагаться по одной стене параллельно друг другу или же отличаться Г-образной или П-образной планировкой. Если речь идет о спальне, где не предполагаются гости, двери в гардеробной можно не делать.

Как спланировать проходы? Ширина прохода между шкафами при минимальной глубине 55см в случае открытых полок и 60 см в случае закрытых, должна составлять не менее 80 см. В ином случае в гардеробной придется перемещаться исключительно боком.

Как наполнить гардеробную — дело ваше. Грамотное и продуманное наполнение имеет очень большое значение. При планировании помещения учтите, что пространство необходимо занимать абсолютно все, от пола до потолка. Мужские и женские вещи лучше располагать отдельно, поскольку для женских вещей вероятнее всего потребуется высокое отделение со штангой, а для мужских — больше секций для коротких предметов гардероба. Для галстуков и ремней стоит предусмотреть отдельную секцию.

Определите место хранения верхней одежды ближе к выходу. Для обуви подойдут вертикальные обувницы. При этом сезонные модели должны располагаться на уровне глаз. Остальная обувь — ниже или выше.

Дешевле всего вам обойдется — каркасная гардеробная. В данном случае металлические стойки-распорки устанавливаются между полом, стеной и потолком. На них крепятся металлические модули. Планировку такой гардеробной легко изменять, демонтировать и переносить в другое место.

Если вы выбрали панельную гардеробную, то полочки и рейлинги нужно монтировать на специальную стеновую панель. Вентиляционный зазор между несущей панелью и стеной должен составлять не менее 2 см.

Если речь идет о корпусной гардеробной, то она чаще всего выполняется из шпона или ламината различных пород дерева. Вариантов наполнения таких гардеробных предостаточно. Однако все они занимают слишком много свободного пространства и не всегда рационально его используют.

Не забудьте про освещение и вентиляцию. Оптимально — встроенная подсветка полок и потолочное освещение по периметру. Для угловых гардеробных также подойдут светодиодные лампочки на прищепках. Разместить их можно в удобном месте на полке. Располагать их можно рядом с вещами, поскольку они практически не нагреваются при работе.