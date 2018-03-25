12 работающих идей для расширения вашего дома

Чтобы расширить дом, не всегда обязательно делать капитальный ремонт. Это может быть пристройка, не затрагивающая основных комнат в доме, либо косметический ремонт существующих комнат.

В деле расширения вашего дома очень важно понимать, что лучше всего к работе подключить ту же самую фирму, что строила ваш дом. Именно они смогут максимально правильно соотнести ваши запросы и имеющиеся условия. Правда, если вы хотите полностью изменить облик и стиль вашего дома, тогда стоит найти архитектурную фирму, которая выполняет проекты в стиле, что вам так нравится.

Летняя кухня — это подарок для всей семьи!

Летняя кухня может в корне изменить вашу жизнь на время теплого сезона. С апреля по октябрь ваша семья будет наслаждаться отдыхом и досугом на свежем воздухе. Как в американском фильме, вы будете гвоздем программы — главным шеф-поваром, который готовит свои фирменные стейки на мангале!

Юлия Наместникова, ландшафтный дизайнер

Летняя кухня — это целый комплекс, состоящий из мангала или гриля, столешниц, террасы и столовой группы, зоны отдыха, навеса и всех коммуникаций. Лучше всего, если сад и летнюю кухню спланирует для вас один ландшафтный архитектор, чтобы все было оформлено в единой стилистике.

youna.me Терраса — отличная идея для расширения дома

Терраса является традиционным, универсальным и очень простым решением в деле расширения дома. Вы можете добавить ей навес, и она станет еще более уютной. А можете пристроить к ней бассейн, чтобы разнообразить досуг своих детей летом.

Кроме того, терраса легко и быстро монтируется — вам не придется затевать ремонт в самом доме и менять свой привычный уклад будней, пока строители делают свое дело.

Выбирайте в пользу панорамного остекления

Панорамные окна сделают ваш дом более просторным внутри. Вы будто пригласите сад в вашу гостиную, что позитивно скажется на микроклимате в доме. Создание панорамного остекления можно совместить с идеей сделать в гостиной двусветное естественное освещение.

Не отказывайте себе в беседке

Беседка позволяет не просто создать небольшое место для трапезы в саду. Обычно она располагается подальше от дома — в одном из углов сада, который ранее вообще не использовался. Это дает вам новую перспективу и расширяет границы владений для всей семьи. Поверьте, это очень плодотворно действует на взаимоотношения!

Постройте себе уютную и традиционную веранду

Веранда — это остекленная терраса, обязательно пристроенная к дому. Располагать ее принято возле кухни (чтобы поставить там столовую группу) либо возле гостиной (если вы хотите иметь зимний сад или просто уголок для чаепитий).

Юлия Наместникова, ландшафтный дизайнер

Веранды для России более практичны, чем террасы. Но как ландшафтный архитектор скажу, что лучше использовать современный гибрид — террасу с бесшовным и складным остеклением. Оно сделает из данной постройки настоящий трансформер!

youna.me Вы можете обустроить мансарду

Если ваша мансарда сейчас не используется, стоит проконсультироваться с архитектором. Может быть из нее можно сделать спальню, детскую игровую, домашний кинотеатр? Некоторые семьи создают здесь даже SPA-оазисы с сауной, хамамом и купелью, которая напоминает маленький бассейн.

Покрасьте стены в белый или максимально светлый оттенок

Разноцветные обои, темные и охристые гаммы часто визуально уменьшают комнаты и весь дом в целом. Попробуйте покрасить стены в одной комнате в белый, бежевый, бледно-серый оттенок и посмотрите, что будет!

Прогулочные зоны — каждому саду!

Обустроенная дворовая территория, а не просто площадки для отдыха и летней кухни, позволит вам и вашим детям на 100% использовать весь участок. Если вы недовольны тем, что есть сейчас, стоит обратиться к ландшафтному архитектору, который сделает вид более пейзажным и правильно распланирует прогулочные зоны.

Открытая планировка сделает дом просторным

Благодаря открытой планировке кухни, столовой и гостиной дом вмиг становится больше. Вместо трех средних по площади комнат вы получаете одну большую (как в американском доме мечты!), а все ваши домашние смогут общаться друг с другом без преград.

Патио — хорошая идея для полноценного отдыха

Патио является разновидностью террасы, но есть между ними и важные отличия. Обычно здесь стоит мягкая мебель — диванчики и кресла, иногда подвесное кресло или удобная козетка в форме листа, то есть те предметы меблировки, что позволяют отдыхать с большим комфортом.

Статьи по теме 25 ярких веранд, номер 7 выше всяких похвал Идеальная терраса для любой погоды: обзор материалов для пола

Пристройка поможет решить ваши проблемы

Пристройка может быть масштабной — двух— или даже трехэтажной, под формат вашего дома. Ее можно сделать невидимой, в точности повторяющей архитектурные приемы в дизайне фасада основного здания. Она может быть маленькой, всего в одну-две комнаты, одноэтажной, но, например, с панорамным остеклением.

Чаще всего в пристройках располагают новую просторную кухню-гостиную, а старые комнаты с этими функциями относят к гостевой комнате, кабинету или гардеробной.

Зеркальная мебель и зеркала будут завершающим аккордом

Зеркальная мебель — очень важный тренд в дизайне интерьера загородного дома в 2018-2019 гг. Она популярна в США, Канаде и Франции, Австралии и Великобритании… В нее влюбился весь мир! Придуманная в Венеции, на родине зеркал, такая мебель может иметь эффект антик и быть выполненной либо в стиле минимализм, либо в стилях шебби-шик (с потертостями, под антиквариат), французском или классическом венецианском (с ажурными элементами).

Зеркальная мебель визуально увеличивает пространство и позволяет поставить на том же месте более габаритную систему хранения, так как выглядит менее массивной. Например, обычную тумбочку можно заменить на более вместительный комод.

Зеркала вообще создают более гармоничную обстановку в доме. Они отражают естественный свет из окон и искусственных источников света, по сути становясь маленьким окошком, и визуально увеличивают пространство за счет отражений.

Читайте также:

Что такое энергоэффективный дом и стоит ли его строить

Плюсы и минусы дома с мансардой: факты и советы

5 интересных стилей в архитектуре США