Как визуально поднять потолки: удачные приёмы в квартире со свободной планировкой

Квартира со свободной планировкой досталась дизайнерам в работу вместе с пожеланием хозяев сделать для всех членов семьи отдельные функциональные пространства и непременно вписать в интерьер предметы искусства. За дело взялось архитектурное бюро BEINDESIGN.

Архитектурное бюро BEINDESIGN

Архитектурное бюро BEINDESIGN — это команда профессионалов, которая специализируется на проектировании и создании интерьеров квартир, загородных домов, офисов, гостиниц и ресторанов.

«Мы работаем над проектами разного масштаба: от разработки проектов малоэтажных зданий до создания внутренней архитектуры и дизайна интерьеров частных резиденций и представительских офисов, декорирования и обновления интерьеров отдельных квартир.

Проекты бюро публиковались в журналах ELLE , «Идеи вашего дома», DOM и других, а также демонстрировались широкой публике в программах Первого канала «Фазенда».

beindesign.ru На этот раз заказчиками стали владельцы квартиры площадью 100 метров, которую они хотели превратить в современное, стильное, уютное и функциональное помещение. И поскольку перепланировки не требовалось, можно было сразу приступать к выполнению пожеланий заказчиков. Проект разработали дизайнер, арт-директор и автор большинства дизайн-проектов Beindesign Александр Зайцев и дизайнер-декоратор, генеральный директор Beindesign Екатерина Маркелова.

Одна из самых важных задач проекта была и самой сложной: максимально «приподнять» высоту потолков. Дизайнеры подобрали несколько приёмов, визуально компенсирующих конструктивные недостатки пространства. В частности, использовали карнизы в цвет стен и вертикальную архитектуру помещения.

Екатерина Маркелова и Александр Зайцев, авторы проекта:

— Нам удалось разместить на 100 квадратных метрах кухню, гостиную, столовую, две детских, два санузла и помещение для хранения. Результатом остались довольны все!

Воспользовавшись простором не стеснённого стенами помещения, дизайнеры предложили заказчикам объединить пространство кухни и столовой с гостиной. Эта идея владельцам квартиры понравилась и была успешно воплощена в процессе работы над интерьером. В результате появилось просторное и, пожалуй, главное помещение, где удобно принимать гостей, отдыхать, смотреть телевизор, читать книги, готовить еду и общаться. Если же в гости приходят близкие друзья или родственники, эти занятия можно совместить — для этого здесь предусмотрено, кажется, всё.

Приятная и ненавязчивая серая гамма хороша ещё и тем, что её можно дополнить яркими акцентами, которые оттеняют основную гамму и при этом сами выглядят мягче, спокойнее. Мебель в этом большом пространстве довольно массивна, но легче её делают приятные формы и изящные детали, например танцующие ножки широкого кресла, воздушное основание журнального столика, пластичная форма настольной лампы и минималистичное исполнение потолочных светильников.

В интерьере гостиной использованы:

кресло — Eichholtz;

картина — Beinfurnish;

ковёр — Rug company;

столик — Cassina;

лампа — Robert Abbey;

люстра — Robert Abbey;

диван — Berghart;

шторы — Beinfurnish.

— В этот интерьер предстояло вписать любимое кресло заказчика и люстру. Цвет стен подбирали так, чтобы на его фоне хорошо смотрелись предметы искусства. Потолки в квартире низкие, необходимо было их визуально приподнять, для этого использовали зеркало в гостиной-столовой.

Екатерина Маркелова, автор проекта

В пространстве, которое занимает столовая зона, авторы проекта использовали для декора римские шторы, в качестве акцента добавили лёгкую ткань другого оттенка. Общая же стилистика объединённого помещения поддержана той же цветовой гаммой. И опять изящество линий, форм и элегантность отделки.

В интерьере столовой использованы:

люстра — Robert Ebbey;

картина — Beinfurnish;

торшер — Arteriors;

стулья российского производства;

графин на столе — салон мебели «Трио»;

шторы — Beinfurnish.

Кухня как часть объединённого помещения плавно перетекает в столовую зону, поддерживая общую стилистику. Здесь есть всё необходимое для приготовления пищи, но техника не загромождает пространство. Это и есть то самое искусство дизайнеров, которые обладают отличным вкусом и большим опытом!

В интерьере кухни использованы:

кухня — Mary Rose, Castagna;

барные стулья российского производства;

столик — Eiсhholtz;

кресло — Eiсhholtz;

жёлтая ваза — салон мебели «Трио».

Две детские комнаты опять же выдержаны стилистически в едином ключе. Отличие лишь в цвете штор: в одной комнате они жёлтые, в другой — зелёные. Общее впечатление всё то же — светло, воздушно, изящно и уютно.

В этих комнатах использованы:

кресло, торшер — Eiсhholtz;

стул — Beinfurnish;

декор на окне — салон мебели «Трио»;

ковёр — Potterybarn;

письменный стол — Beinfunish.

Для спальни дизайнеры очень тщательно выбирали текстиль, фактурные ткани, колдовали над сочетанием цветов. Гладкая, простая и лёгкая форма изголовья кровати компенсируется оттенком, который на фоне общей цветовой гаммы можно считать акцентным. С ним идеально гармонирует текстиль подушек.

В интерьере спальни использованы:

кровать — The Furnish;

покрывало — Caleffi;

кресло — Eiсhholtz;

лампы — Robert Ebbey;

тумбочки — Beinfurnish;

подушки — Beinfurnish;

шторы — Beinfurnish.

Большая площадь квартиры позволила выделить два санузла — хозяйский и гостевой. В хозяйском санузле сразу обращает на себя внимание неброская, но приятного оттенка и интересной геометрии бежевая плитка, использованная в декоре помещения. Гостевой вариант строже, но не менее стильный.

В интерьерах санузлов использованы:

сантехника — Villeroy & Boch;

плитка — Porcelanosa;

смесители — Hansgrohe;

тумбы и столешницы — Beindesign.

Небольшой коридор кажется объёмнее за счёт большого зеркала на стене и закрытой системы хранения. Изящный серый пуфик поддерживает общую стилистику, не занимает много места, но вполне способен выполнять своё прямое предназначение.

В коридоре использованы:

пуф — Beinfurnish;

зеркало — Beinfurnish;

двери — Beinfurnish.

Архитектурное бюро BEINDESIGN:

— Уже в процессе реализации проекта стало понятно, что пожелания заказчиков удаётся выполнить по всем пунктам. А после окончания всех работ довольные результатом хозяева поняли, что получили именно то, о чём мечтали.

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