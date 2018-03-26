Чернее ночи: мистика в интерьере

В этом материале вы не найдёте советов, как вписать в интерьер спиритическую доску, но наверняка вдохновитесь на создание чего-то такого же глубокого, таинственного и многогранного, как самая тёмная ночь вашей жизни.

Пепельные оттенки, подсвеченные лампочками тёплого жёлтого спектра, превращаются в коричнево-золотистые поверхности, а значит с приходом темноты вы каждый раз будете оказываться в совершенно новом интерьере.

Серо-синий останется актуальным ещё как минимум пару лет, так что не сомневайтесь, красьте стены.

Голую кирпичную кладку можно обыграть как угодно. И совсем не обязательно создавать очередной лофт.

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Да, это другой ракурс самого первого снимка, но ведь кажется, что это совершенно другой интерьер… Всё дело в свете.

Прикроватное освещение похоже на капли воды, падающие с потолка покоев в заброшенном замке.

Это детская. По крайней мере кое-кто из нашей редакции был бы не прочь провести детство в такой комнате.

Шторы, сшитые из ткани с эффектом «хамелеона», сами по себе производят неизгладимое впечатление.

Кажется, в такой столовой не гремят посудой и всегда говорят вполголоса.

Человек — самая большая тайна этого мира, хобби можно смело назвать чёрным ходом в её главную комнату.

Старое замутившееся зеркало уже не способно в полной мере исполнять свои функции, однако стать главным украшением интерьера и бессменным предметом для вдохновенных дискуссий оно вполне может.

Правильно подобранный декор для мистического интерьера — это уже половина успеха.

История всегда несёт в себе тайну — если в ней ваша цель, блошиный рынок станет вашим любимым местом для прогулок.

На стене висит старый поднос. Не антикварный, а просто очень старый.

Классическое сочетание красного и чёрного фантастически оттеняется окрашенными в белый напольными досками.

Фиолетовый цвет не в моде сейчас, но если вы не собираетесь следовать указаниям этой капризной «барышни», милости просим за вдохновением в эту спальню.

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