Современный дом с асимметричным фасадом и оригинальными интерьерами

Современный дом сегодня — это не только интересная архитектурная форма или большие окна, это ещё инновационная технологичная начинка. Например, в этом проекте используется интересная система отопления — газовый котёл подключён к тёплому полу, который есть в каждой комнате дома, поэтому о неэстетичных радиаторах можно просто забыть!

Этот дом был построен в Познани, в Польше, в 2016 году. В оформлении фасадов использован листовой металл, в интерьере — древесина, кирпич, штукатурка под бетон. Необычная конструкция, многоскатная кровля и асимметрия придают образу некоторую футуристичность.

Для строительства использована монолитная технология с заполнением стен керамическими блоками и железобетонными межэтажными перекрытиями. Такой проект можно заказать и для реализации в России, он легко выполним в нашем климате именно в том формате, в котором был построен.

Современная гостиная с видом на лес Энергоэффективное и тёплое остекление в этом проекте позволяет сделать, например, на кухне три блока остекления, не боясь, что это как-то повлияет на температуру комнаты зимой. А в гостиной архитектор воплотил идею двусветного остекления, ведь высота потолков здесь достигает шести метров!

Открытая планировка кухни, гостиной и холла

Общая площадь этого дома — 290 кв. метров. Внизу нас ждёт просторная гостиная со вторым светом, столовая, кухня с островом и двумя стеклянными стенами. Холл тоже стал частью открытой планировки.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Кухня с островом в этом проекте дома — оптимальное решение для семьи из четырёх человек. Рядом есть и столовая на шесть персон, поэтому в целом вместимость при домашней вечеринке легко достигает десяти человек.

ecointeriors.ru Приватный фасад со стороны улицы

Фасад дома со стороны улицы сделан приватным — здесь вообще нет окон, что обеспечивает требуемый уровень комфорта для владельцев. В то же время фасад со стороны заднего дворика и торцов практически весь стеклянный. Благодаря этому почти в каждой комнате есть эффектное панорамное остекление.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Штукатурка под бетон и наливной пол под бетон в этих интерьерах экологичны. Благодаря специальному покрытию они имеют даже большую экологичность, чем, например, массив доски для пола, окрашенный дешёвой краской.

ecointeriors.ru На втором этаже

На втором этаже мы нашли большую главную спальню с ванной и гардеробом, а также детскую с отдельной ванной комнатой. Ещё здесь есть холл с библиотекой и видом на гостиную, а при спальне — балкон со стеклянными экранами, они обеспечивают панорамный вид на лес прямо с кровати.

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Современная спальня в мансарде

Благодаря отсутствию межэтажных перекрытий между вторым этажом и чердачным пространством в этой комнате очень высокие потолки. Красивые деревянные балки — не только декоративный элемент, но и часть оригинальной конструкции.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Обратите внимание на модные «амбарные» раздвижные двери в этой спальне. Такой стиль в оформлении дверей популярен в США. Дизайнерские варианты часто изготавливаются из массива и идеально подходят под экоинтерьер.

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