Не боясь прокурора: чиновники из Махачкалы закупают роскошную мебель

Махачкалинские чиновники такие смелые, что в разгар антикоррупционной кампании закупают роскошные предметы интерьера.

В начале этого года в рядах чиновников администрации Махачкалы прошла зачистка. Мэр города угодил в СИЗО за то, что химичил с продажей муниципальной земли. Проверка Счетной палаты показала, что местные чиновники спускают на ветер миллиарды рублей.

Новый прокурор Дагестана пообещал, что возьмет госзакупки в республике на контроль, и посулил проверки тендеров. Но, видимо, в администрации Ленинского района Махачкалы решили, что их это не коснется: они-то люди маленькие, незаметные. На сайте госзакупок появилось сразу несколько лотов от Ленинской администрации на 1,5 млн рублей. Все они касаются покупки мебели, но не простой, а с изысками.

Стол за 350 тыс. рублей должен быть «как минимум шпонированый мдф и красное дерево» со столешницей «как минимум из вишни», на ножках «должно быть использовано оформление в виде „Римских колонн“. Стулья в количестве ста штук непременно должны быть на ножках в стиле античных колонн, из бука, с велюровым сиденьем и по кромке с отделкой патиной золотого цвета.

А пока чиновники подбирают достойный интерьер, жители того же Ленинского района в соцсетях разместили крик о помощи. Псов на окраинах стало много, они сбиваются в стаи и нападают на людей. Жители грозят заняться отстрелом, если чиновники не примут меры.

»В парке, рядом с площадью, стаи собак. Администрация их даже не замечает! Вот бы напали они на кого-нибудь из них, тогда бы зашевелились!» — пишут пользователи. Но услышат ли их обитатели районных эмпиреев, где мебель как минимум из красного дерева?

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