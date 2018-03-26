Как создать интерьер вне времени: таунхаус в Бостоне

Имя Эрин Гейтс, дизайнера и автора популярного в США блога об интерьерах, у нас знакомо немногим, а вот у себя на родине в Бостоне она знаменитость.

Чем Эрин взяла американскую публику, понять несложно — достаточно заглянуть в ее портфолио с проектами, оформленными в стильной и очень жизнеутверждающей манере. Кроме того, интерьеры Эрин отличаются завидной долговечностью. Например, работу над этим таунхаусом в Бостоне дизайнер завершила шесть лет назад, а его обстановка все так же свежа и, похоже, останется актуальной еще очень долго.

Владельцы таунхауса и будущие заказчики — молодая пара с двумя маленькими детьми, переехавшая в Бостон из Нью-Йорка — решили работать с Эрин после того, как нашли ее блог в интернете. Дизайнеру предоставили полную свободу действий.

Таунхаус оказался в неплохом состоянии, да еще и с багажом в виде хорошо сохранившихся полов и нескольких каминов. В работе над интерьером ставку сделали на долгоиграющие тренды, многослойную цветовую палитру и микс из принтов. Множество деталей в золоте и меди — любимый прием Эрин: теплые металлы дизайнер начала применять в своих проектах задолго до того, как они вошли в моду.

Лейтмотивом обстановки дизайнер выбрала природные материалы. В основном это коснулось отделки гостиной: Эрин использовала темные текстильные обои с добавлением волокон банановых листьев. Затем поддержка эко-темы появилась и во всем доме в виде мрамора, фактурных натуральных тканей и плетеных корзин.

Интерьер, который получился в итоге, можно было бы назвать традиционным и даже почти классическим, если бы не гостевой санузел. Эрин предложила заказчикам немного «похулиганить» и оклеить стены своими любимыми обоями Scalamandré с изображением скачущих зебр. Уже потом, в своем блоге, Эрин признается, что ей ужасно хотелось задействовать эти обои, но она не могла найти клиентов, которые бы на них отважились А эти согласились не раздумывая. Семья, как и дизайнер, уверены: интерьер вне времени — это интерьер с изюминкой.