Дизайн однушки для девушки: проект в Подмосковье

Дизайнеры соединили в интерьере черты старой московской квартиры и элементы скандинавского стиля. Получился уютный интерьер с интересными деталями.

Девушка, работающая в рекламной индустрии, приобрела небольшую квартиру в ближнем Подмосковье и попросила дизайнеров создать в ней светлый и уютный интерьер, не загромождая пространство лишней мебелью.

Дизайнер Ольга Буравкова решила выдержать интерьер в скандинавском стиле, собрав в нем предметы, которые могли достаться владелице квартиры от бабушек и прабабушек: именно так обычно и выглядят скандинавские дома.

От перепланировки отказались сразу — кухня и комната остались на своих местах. Отделку выбрали максимально простую: стены покрасили в белый цвет, а на пол положили ламинат под светлое дерево. Чтобы немного приподнять низкий потолок, использовали широкий потолочный карниз.

Основным местом хранения одежды и крупных предметов служит гардеробная, а на кухне — старинный «бабушкин» буфет, отреставрированный и выкрашенный в голубой цвет.

Мебель подбиралась исходя из общей идеи: нейтральные по стилю предметы «вневременного» дизайна — например, венские стулья, рядом с дизайнерскими вещами середины прошлого века, ставшими новой классикой, — такими, как стулья Eames — и произведениями скандинавских дизайнеров (стол Tulip Ээро Сааринена).

Для комнаты дизайнеры придумали необычный элемент — искусственно состаренные двери с зеркальными стеклами, которые зрительно расширяют комнату (кажется, что за дверьми находится третья часть анфилады).

«Старинные» двери добавляют в интерьер не только игру отражений, но и загадку: невольно начинаешь думать, из какого дворца они сюда попали?

Прихожая Отделка: покраска, Dulux Напольное покрытие: ламинат Кроношпан Кастелло (клен curly 7637) Освещение: встроенное освещение NovoTech Сlassic 369696

Гостиная Отделка: покраска, Dulux Напольное покрытие: ламинат Кроношпан Кастелло (клен curly 7637)

Кухня Отделка: покраска, Dulux; на фартуке плитка, Уралкерамика TWU11NIK004 Напольное покрытие: ламинат Кроношпан Кастелло (клен curly 7637) Мебель: стол, Tulip; стулья, Glide; комод изготовлен на заказ Освещение: люстра, Chehoma Glass Suspension With Beads Garland

Спальня Отделка: покраска, Dulux Напольное покрытие: ламинат Кроношпан Кастелло (клен curly 7637) Мебель: диван, Blanco Studio; рабочий стол, ИКЕА ; рабочий стул Eames Daw Освещение: Торшер, Eglo Tarbes Декор: декоративные двери выполнены на заказ в столярной мастерской

Ванная комната Отделка: плитка белая, Kerama Marazzi; плитка Уралкерамика TWU11NIK004 Санфаянс: подвесная раковина, Jacob Delafon; унитаз Roca; ванна Aquanet Hellas Смеситель для раковины: Bravat Palace F1172217CP-RUS Освещение: бра у зеркала, ИКЕА Мебель: деревянные полки и шкаф, ЗОВ; рама для зеркала изготовлена в багетной мастерской Декор: голова оленя, DG Alonso White