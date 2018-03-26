Распродажа в ИКЕА: что купить до 18 апреля

Осталось 3 недели, чтобы успеть приобрести классную мебель и декор с существенной выгодой. Первый шаг — вступить в клуб IKEA Family, если вы еще почему-то этого не сделали. Второй — наслаждаться шопингом.

Лаконичный дизайн и белый цвет — такая кровать впишется практически в любой интерьер, не перегрузив его. Еще один плюс: высота боковин регулируется — поэтому вы можете использовать матрас любой толщины.

Цена со скидкой: 24 999 рублей Обычная цена: 29 999 рублей

Гардеробы ПАКС — один из самых популярных товаров ИКЕА. Неудивительно: их легко адаптировать под ваши потребности, воспользовавшись удобным планировщиком прямо на сайте. А если хотите, чтобы вам помог специалист — такая возможность тоже есть!

Цена со скидкой: 24 450 рублей Обычная цена: 28 950 рублей

Самое простое, что можно сделать для весеннего обновления интерьера — поменять текстиль. Отличный вариант — такие чехлы. На каждой стороне — разный принт: переверните подушку, и комната уже будет выглядеть чуть иначе.

Цена со скидкой: 249 рублей Обычная цена: 299 рублей

Не просто столик, но еще и дополнительное место для хранения: в корзину можно положить подушки, пледы, журналы — что угодно. А если вам захочется подчеркнуть воздушность и легкость интерьера, оставьте корзину пустой.

Цена со скидкой: 1 999 рублей Обычная цена: 2 799 рублей

Отлично подойдет для небольшой комнаты: на тыльной стороне зеркала есть перекладина, которую удобно использовать для хранения одежды для экономии места. И, конечно, зеркало — это всегда удачный декор.

Цена со скидкой: 7 999 рублей Обычная цена: 9 999 рублей

То, что нужно к весне — подставка из бамбука позволит организовать на балконе настоящий сад.

Цена со скидкой: 2 699 рублей Обычная цена: 3 499 рублей

И стильный, и функциональный макияжный столик. Два маленьких ящика около зеркала и один большой под столешницей обеспечат достаточно места для хранения украшений и косметики. А прочную стеклянную столешницу легко поддерживать в чистоте.

Цена со скидкой: 11 999 рублей Обычная цена: 14 999 рублей

Создает и направленное, и общее освещение — поэтому будет здорово смотреться и в центре комнаты, и над обеденным столом. А чтобы свет был мягким и рассеянным, используйте матовые лампочки.

Цена со скидкой: 2 999 рублей Обычная цена: 3 999 рублей