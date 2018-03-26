Интерьер в стиле сильной и независимой женщины

При словах «сильная и независимая женщина» кто-то представляет себе даму в летах с охапкой котят, кто-то — канцлера Германии, а кто-то — успешную бизнес-леди. Сегодня вы узнаете, какой смысл в это понятие вкладывает Roomble.com. Палитра

Если вы относитесь к той самой заглавной категории женщин, то палитра вашего жилища может быть разнообразной. Однако не стоит забывать и о сочетаемости оттенков, и об общем стилевом решении дома. Roomble.com предлагает вам три варианта цветовых решений. Шоколадный, розовый, беж

Розовый говорит о необычайной нежности и чувственности хозяйки квартиры. Шоколадный оттенок успокаивает и согревает. Бежевый — позитивный цвет, который помогает держать мысли в тонусе. Оттенок тиффани

Этот оттенок способствует концентрации внимания, хорошо подходит для женщин, активно занимающихся интеллектуальной деятельностью (то есть «не для всех»). Чёрно-белый

Сочетание этих цветов говорит о склонности хозяйки к перфекционизму, к желанию расставить всё по полочкам. Однако сегодня эти качества необычайно важны для представительниц слабого пола. Кровать с балдахином

Кровать с балдахином — показатель комфорта и защищённости. К тому же подобные предметы мебели обычно ассоциируются с принцессами и королевами. А они-то уж точно ни в чём себе не отказывали. Гардеробная

Гардеробная в доме сильной и независимой женщины — её второе лицо. Это то место, где она может почувствовать себя кем угодно: леди-вамп, благовоспитанной кокеткой или королевой с ледяным сердцем. Содержимое гардероба женщины, конечно же, зависит от её собственных вкусов и предпочтений. А вот наличие хорошего гардероба — обязательный пункт в интерьерном листе каждой мисс «я сама». Туалетный столик

Мы в редакции Roomble.com уверены, что туалетный столик — неотъемлемый элемент интерьера сильной и независимой женщины. Во-первых, в функциональном плане он практически незаменим (ну какая принцесса будет наводить марафет в ванной?). Во-вторых, туалетный столик добавляет интерьеру изысканности и женственности. Свежие цветы

Свежие цветы. И чем больше, тем лучше. Ведь у сильной и независимой женщины цветы стоят не больше трёх-четырёх дней. Почему? Потому что ей постоянно дарят новые, да и предыдущие уже перестают радовать глаз. Вообще же живые цветы могут стать даже цветовыми акцентами в интерьере, если умело их поставить. Ну и, конечно, цветы — самый что ни на есть характерный показатель женственности.