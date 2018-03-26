Как декорировать интерьер по-весеннему: лучшие тренды и примеры

Хотите сделать интерьер ярче с помощью модного цветочного принта или, наоборот, добавить обстановке мягкости и мечтательности? Украсить комнату с помощью самых актуальных весенних цветов и узоров — лучший способ вдохнуть в неё новую жизнь и окончательно прогнать уныние. Итак, за дело: устраиваем генеральную уборку, меняем плотные шторы и пушистые ковры на лёгкие ткани и вдохновляемся на преображение дома. А в этой статье мы собрали лучшие весенние идеи для каждой комнаты.

Весенняя зелень и папоротники в гостиной

Весна — это первые распустившиеся листья, первые пучки зелени, пробившиеся через оттаявшую землю наверх, к солнцу. Именно этот цвет — нежный и в то же время сочный зелёный — в тренде этой весной. Используйте его в декоративных элементах или, если гостиная оформлена в нейтральной цветовой гамме, купите новый диван и сделайте его ярким пятном посреди общего спокойствия.

Статьи по теме 20 интерьеров, в которых пробивается весна Как сделать из балкона тёплую и уютную комнату: примеры оформления и советы экспертов

И конечно, говоря о растениях, нельзя обойти вниманием ботанические орнаменты. В этом году дизайнеры советуют выбрать для гостиной принт с папоротником: по сравнению с классическим цветочным узором он более нейтральный и, что главное, более свежий.

Пастельная гамма и растения в домашнем офисе

У вас есть домашний офис или мастерская? Подготовьте их к весне тоже: добавьте в интерьер мягкие пастельные тона. Используйте модные в этом сезоне мятные оттенки зелёного, гиацинтовый розовый и цвет незабудки, а получившуюся нежную гамму подчеркните ярким акцентом. И конечно же, добавьте живых растений. Для тех, у кого нет времени за ними ухаживать: кактусы и суккуленты тоже подойдут.

Живые цветы и нежно-розовый в ванной

Сложно найти более весенний цвет, чем petal pink — светлый оттенок розового, напоминающий о лепестках только что распустившихся цветов. В этом году его рекомендуют использовать в ванной комнате, и чем его больше, тем лучше. Если же возможности сделать ремонт и выкрасить в розовый цвет все стены нет, обратитесь к текстилю, полотенцам и другим небольшим элементам. А дополнить их стоит, конечно, живыми цветами.

Гжель и цветочный принт на кухне

Этой весной на Западе в моде сочетание синего и белого, знакомое нам по традиционному русскому художественному промыслу. Гжель — или стилизация под неё — лучше всего смотрится на кухне. От текстиля до посуды — выбирайте то, что вам по душе.

Если по каким-то причинам дуэт белого и синего вам не нравится, сделайте кухню более жизнерадостной с помощью ярких и весёлых принтов. Растения, животные, герои комиксов и просто забавная геометрия — это может быть что угодно. Сочетайте узоры между собой и не бойтесь экспериментировать.

Яркое изголовье и обои с птицами в спальне

Один из самых простых способов преобразить спальню и подарить ей весеннее настроение — превратить обычное изголовье в царство цветов. Ботанические узоры и яркие краски гарантированно сделают комнату более солнечной, а красивое, сочетающееся с орнаментом на изголовье постельное бельё удвоит эффект.

Но говоря о флоре, не стоит забывать и о фауне. Ещё один весенний тренд — птицы. Они могут быть на обоях, постельном белье, картинах или в виде статуэток. Окружите себя прекрасными пернатыми созданиями, и спальня тут же наполнится жизнью, движением и ощущением весны. Особенно хорошо птичий принт подходит скандинавскому стилю.

Читайте также:

10 эффектных идей для декора ванной комнаты

Как стильно декорировать белый интерьер: советы на реальном примере

Дизайн квартиры: 5 крутых вариантов