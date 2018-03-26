25 стильных спален с лампами на подвесах

Терзаетесь свербящим вопросом, какой прикроватный светильник выбрать? Приглядитесь к подвесным моделям, их вариаций существует множество. А уж в эффектности им точно не откажешь.

Обратите внимание, светильники похожи на капли воды, готовые упасть на волнообразные прикроватные столики. Голубую стену в изголовье можно считать подтверждением теории.

При должной работе с архитектурой пространства даже такие прозаичные вещи, как серая палитра и натуральное дерево, можно превратить в нечто стильное, необычное и вместе с тем очень нежное.

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Здесь тема живой природы доведена до абсолюта. Только нам кажется, что прикроватные тумбочки похожи на стильные минималистичные раковины?

Заметьте, как активно в этой спальне разыгрывается тема прямоугольных структур и как органично благодаря этому всё выглядит.

Самая, на наш взгляд, весенняя спальня из всех представленных.

А вот здесь у света главная роль. Вы заметили, прикроватные светильники мало того, что абсолютно разные, так ещё и подвешены на разном уровне?

Да, иногда жалюзи можно использовать как декоративный элемент.

Интересный подход к выбору материалов, обусловленный, скорее всего, некой лесной темой — натуральный текстиль, древесина, мех и светильник в виде птичьей клетки. Здесь целая история вырисовывается.

Сложный и невероятно стильный декор с массой очень разных, но не противоречащих друг другу деталей.

Порой самые простые по конструкции светильники создают совершенно фантастическую игру света и тени.

В этом интерьере светильники явно подбирались под прикроватные столики. Или наоборот.

Светильники в этом случае совершенно ненавязчивые и вместе с тем довольно эффектные.

Если вы теряетесь в догадках, как декорировать пустую стену в изголовье кровати, подберите светильники на подвесах с притягивающим взгляд дизайном. Точно не прогадаете.

Не возбраняется также использовать подвесные светильники вместе с настольными. Кто же вам запретит, в самом деле?

Один из важнейших моментов, на наш взгляд, — грамотно продуманная локация выключателей.

Очень разноплановое пространство с массой интересных деталей. Светильник однако же не теряется на фоне ярких текстур, а наоборот, выступает своего рода акцентом.

Снова морская тема, только в этом случае более размытая, символичная — светильники здесь словно пузыри воздуха на «водном», голубом фоне изголовья.

Любители хрустальных люстр и люксовых отелей оценят этот вариант по достоинству.

Скандинавский стиль во всём великолепии — разбелённые оттенки, натуральная древесина и светильник, «намотанный» на крюк.

Очень стильно, ярко и неординарно. Советуем присмотреться.

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