Функциональный интерьер квартиры в холодной гамме

Глянцевые поверхности фасадов кухонной мебели Alno и стены гостиной, окрашенные в более светлый оттенок, чем в других комнатах, визуально расширяют её пространство. В каждом помещении квартиры есть элементы с включением хрома и серебра, среди них кухонный фартук из Leroy Merlin

Интерьер квартиры создан для молодой пары с интенсивной насыщенной жизнью. Хозяйка работает в сфере медиа-индустрии. Хозяин — бизнесмен, в свободное время поёт и играет на электрогитаре в собственной группе. Оба проводят в квартире немного времени, практически не готовят.

Итальянский светильник Skydro soffitto компании Artemide в зоне отдыха гостиной создаёт Wow-эффект. Одна из стен в гостиной, вместе с дверью в кабинет, полностью покрыты гибким каменным шпоном слоистого сланца Stone Veneer компании Richter-Furniertechnik. Материал образует единую поверхность с необычной шероховатой текстурой. Особенно интересно стена смотрится в вечернее время с акцентной подсветкой

Планировка до Изначально свободная планировка квартиры, в которой были выделены лишь «мокрые» зоны, предоставляла полную свободу действий. Основные пожелания заказчиков — спальня с ванной комнатой, просторная объединённая кухня-гостиная, с необходимой бытовой техникой и винным стеллажом, а также отдельный кабинет, который в перспективе станет детской. Все должно быть максимально функциональным и лаконичным, но с каплей «шика».

Текстиль Togas выбран для поддержания общей идеи и спокойной атмосферы. Он дополняет композицию и радует глаз красивой фактурой ткани

Были обустроены два объёмных гардеробных шкафа в прихожей и спальне, а также вместительная кладовая для бытовой химии, пылесоса и прочих вещей, которые необходимы для ухода за квартирой.

В спальне за изголовьем кровати акцентная стена с синими обоями и сдержанные серые шторы с блэкаутом. Это помещение, предназначенное для расслабления и отдыха, решено в тёмных тонах. Приятные тактильные ощущения при ходьбе босиком даёт деревянный пол Coswick, он также присутствует и в гостиной

Непростой задачей в процессе проектирования была увязка системы канального кондиционирования в основных помещениях с желанием заказчиков оставить максимальную высоту потолков.

Оформление ванной керамической плиткой под мрамор Сalacatta итальянской компании Atlas Concorde изысканно и благородно

Планировка после. Экспликация 1. Прихожая — 4 м² 2. Гостевой санузел — 3,8 м² 3. Спальня 1 — 13,3 м² 4. Гостиная — 11 м² 5. Кухня — 10,9 м² 6. Кладовая — 2,9 м² 7. Главная спальня — 12,2 м² 8. Главный санузел — 5,2 м² 9. Гардеробная — 5,1 м² В основном нейтральный интерьер даёт возможность украсить его яркими цветами и необычными предметами декора, которые хозяева привозят из многочисленных путешествий.

Гостевой санузел не похож на другие помещения квартиры. Здесь пол под мрамор с классическим рисунком и необычная душевая, с имитацией морского прибоя — спускающимися на пол волнами из белой, светло и тёмно-синей круглой мозаики серии Loop немецкой фабрики Jasba

Мужская территория — кабинет. Одна из стен в нём отделана декоративной штукатуркой с лёгким эффектом серебра. Деревянный пол яркий и контрастный, с рыжими вкраплениями, хорошо сочетается с горчичной обивкой дивана

В прихожей, как и во всей квартире, много скрытой подсветки холодного белого и голубоватого цвета, которая визуально поднимает потолок и создаёт ощущение прохлады