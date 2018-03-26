Как организовать пространство в маленькой кухне: 11 полезных советов

Фото: Nolte Küchen

Как рационально и комфортно обустроить кухню площадью около 7–10 м², сделать процесс приготовления пищи приятным и необременительным? Прежде всего нужно иметь чёткое представление о том, без чего вы на кухне не обойдётесь, исходя из состава семьи, образа жизни, традиций, бюджета и, главное, особенностей того пространства, в которое вам придётся вписать мебель, технику и утварь. Разложим всё по полочкам.

Пример рационального подхода: угловая компоновка, вер­хний ярус до потолка, практично вписанный холодильник, достаточная рабочая поверх-ность, удобное расположение обеденной группыФото: «Кухонный Двор»

1. Начните с главного

Ключевые элементы, без которых не обойдётся ни одна кухня, — варочная панель с духовым шкафом, мойка и холодильник. Прежде всего следует спланировать место для разделки продуктов — рабочую поверхность, которую удобнее расположить между плитой и мойкой, заложив для неё в дизайн-проект не менее 60 см.

Места хранения в маленькой кухне займут оба яруса: нижний и верхний. Значительную нагрузку придётся возложить на шкафы верхнего яруса, так как в нижнем ярусе вы, скорее всего, отведёте места под духовой шкаф, посудомоечную машину, а в шкафу под мойкой — мусороприёмник и полку для бытовой химии.

Особое внимание необходимо уделить обеденной зоне. Не стоит относиться к её обустройству по остаточному принципу — место приёма пищи должно быть максимально удобным. Особенно если у вас нет столовой, а в гостиной стол накрывается только по праздникам и торжественным событиям.

Фото: «Кухонный Двор»

2. Выберите планировочное решение

Для небольших и узких кухонь, скорее всего, подойдёт линейная композиция. При этом все мебельные модули вместе с варочной поверхностью (и духовым шкафом под нею) и мойкой выстроятся вдоль одной стены. А вот холодильник при нехватке места для полноценной рабочей поверхности придётся вынести на противоположную сторону. В случае, когда длина стены составляет около 3 м, можно выстроить вдоль неё все шкафы и всю технику, включая и холодильник.

Для компактных кухонь актуальнее всего Г-образная компоновка, которая в большей степени отвечает правилу рабочего треугольника (мойка, плита и холодильник должны образовывать вершины равностороннего треугольника). Такая композиция позволяет получить удобную рабочую поверхность и оставляет место для обустройства обеденной зоны.

Линейная композиция с тремя удобными фрагментами рабочей поверхности позволит разделить виды работ. Фото: ИКЕА

Угловая композиция — один из наиболее актуальных вариантов планировки в очень маленькой кухне. Фото: Mr.Doors

гладкие глянцевые фасады расширяют пространство небольшой кухни. Фото: «Стильные Кухни»

3. Выберите технику

В условиях ограниченного пространства манёвреннее встраиваемая техника. В последнее время всё большей популярностью пользуются и узкие духовые шкафы шириной всего 45 см, которые по функционалу и техническим характеристикам часто не уступают полногабаритным моделям. В сегменте зависимых плит также можно выбрать прибор шириной 45 см. Производители придумали комбинированную духовку с функцией микроволновки, а также с микроволновкой с режимами конвекции и гриля — это опять-таки сэко­номит место ещё для одного мебельного элемента. Мультиварки способны заменить сразу несколько бытовых приборов. Холодильник советуем выбрать высокий, но узкий — он займёт меньше места и гармонично впишется в линию мебели. В небольшой кухне можно обойтись выдвижной, встроенной рециркуляционной вытяжкой (с угольными фильтрами). Что же касается мелких бытовых приборов, то помимо приборов первой необходимости можно приобрести многофункциональный кухонный процессор, способный заменить целый ряд полезных приборов.

Вряд ли вы используете все четыре комфорки одновременно, а места двухкомфорочная поверхность займёт в 2 раза меньше. Минимальная ширина независимой варочной панели «Домино» всего 30 см. Фото: «Кухонный Двор»

В маленькой квартире функционально организовать кухонное пространство гораздо сложнее, чем в загородном доме или кухне-студии. Тесные помещения с высокими потолками в старом жилищном фонде создают ощущение колодца, поэтому при такой планировке дизайнеры предлагают оптимальное решение — принцип вертикального многоярусного расположения мебели. Как же его реализовать? Во-первых, в нижнем ярусе размещаем только самые необходимые элементы (мойку, плиту, холодильник, стол для посуды), а основные зоны хранения перемещаем в верхний ярус, активно используя антресоли. А чтобы не перегружать помещение мебелью, самый верхний ярус желательно оформить стеклянными дверцами. Лучше — с матированным полупрозрачным стеклом и даже подсветкой. Тогда и потолок будет казаться выше, и кухонный фронт легче. Добраться до антресолей любая хозяйка сможет с помощью специального табурета со ступенями или передвижной лестницы. Во-вторых, необходимое рабочее пространство для приготовления пищи можно получить, объединив основную столешницу с зоной подоконника. В этом случае мы советуем приобретать столешницу из камня, что обеспечит единое бесшовное пространство, неприхотливое в уходе. И конечно, нельзя забывать про самый нижний ярус — цокольное пространство. Так, например, под духовкой организуем дополнительную зону хранения — в верхней части ящика складываем крышки и формы для выпечки, а в нижней — сковороды и невысокие кастрюли.

Ведущий специалист Дизайн-студии компании «Кухонный Двор»

Дизайн даже небольшой кухни может быть интересным, разнообразным и стильным, а сама кухня — комфортной и функциональной. Фото: «Мария»

4. Присмотритесь к «умным» решениям для верхних шкафов

Стандартной высоты верхних шкафов (70–72 см) часто не хватает, чтобы вместить на полки всё необходимое. Оптимальный вариант для небольшой кухни с низким потолком — навесные шкафы до потолка. Обычно их высота составляет 90–95 см. А вместо распашных дверей используйте откидные вверх фасады. Ещё одна альтернатива распашным дверцам — мебельные жалюзи. Они выручают и в том случае, если на кухне есть выступы, газовые стояки, трубы, радиаторы и другие помехи, которые препятствуют открытию распашных дверок.

Для небольшой кухни в ограниченном пространстве актуальны откидные и складные дверцы в верхнем ярусе. Фото: Hanak

Когда площадь помещения невелика, открытые полочки помогут зрительно увеличить его пространство. Но такое решение актуально для пользователей, у которых в кухне совсем немного утвари, а также для тех, кто редко или мало готовит. Заядлым кулинарам на малогабаритной кухне лучше предпочесть вместительные закрытые полки. Открытые полки и предметы на них быстро покрываются жиром и пылью. И ещё один нюанс: открытые полки не следует располагать над варочной поверхностью. Лучше разместить их над рабочей поверхностью. И не стоит делать все полки открытыми — вполне хватит одного открытого элемента.

Фото:«Кухонный Двор»

5. Используйте выдвижные элементы

Выдвижные полки и корзины в виде бутылочниц шириной 15–25 см — разумное решение для узких ниш, которые остаются при попытке вписать комплект из кухонных модулей стандартного размера в маленькую кухню с типовой планировкой. Идеальный выбор для компактной угловой композиции — полки-карусели, «волшебные уголки», система полок «паровозик». Их задача — облегчить доступ к посуде и утвари, которая будет храниться в глубине углового модуля.

Фото: «Мария»

Фото: Nolte Küсhen

Фото: Mr.Doors

При заказе кухни обратите внимание на высоту боковин и задней стенки ящика. Чем они выше, тем большее количество предметов в ящик поместится. Расширить полезное пространство можно и за счёт рациональной организации тех зон, которые обычно никак не задействованы, — например, за цоколем модуля. В цокольных ящиках хранят редко используемые предметы типа салфеток, скатертей и др., а в некоторых даже громоздкие предметы. Специальный механизм поднятия цоколя на 15 мм обеспечит плавное скольжение.

6. Используйте ящики вместо дверок

Одно из требований современной кухни — полный или частичный отказ от распашных дверок в нижнем ярусе. На маленькой кухне напольные шкафы с распашными дверцами неудобны вдвойне. Если вам не хочется каждый раз опускаться на колени, чтобы дотянуться до чего-то нужного в глубине шкафа, закажите кухонные модули с полностью выдвижными ящиками. Они позволяют оптимально использовать полезное пространство, делают содержимое обозримым и доступным. Впрочем, даже за распашными дверками могут скрываться не статичные полки, а выдвижные металлические корзины.

В небольшой кухне разумнее пойти на ограничение количества шкафчиков для хранения посуды и утвари, выбрать многофункциональную, компактную технику, объединить несколько приборов в одном универсальном, но только не жертвовать комфортностью места для еды.

Включите в мебельную композицию хотя бы один модуль с глубокими и вместительными ящиками, в которых вы сможете хранить всё то, что будете использовать чаще всего. Фото: Mr.Doors

7. Выберите фасады для маленькой кухни

Из соображений практичности актуальнее всего фасады, окутанные пластиком и ПВХ-плёнкой. Они устойчивы к воздействию воды, пара, перепадам температуры, что для небольшой кухни является требованием номер один. Особенно это относится к листовому пластику. Поддерживать чистоту пластиковых фасадов легко, необходимо только использовать средства, не содержащие хлора и абразивных частиц. Прозрачные стеклянные дверцы — не лучший выбор для маленькой кухни. Мало кому захочется, чтобы содержимое шкафчиков всё время было на виду. Исключение — если у вас на полках идеальный порядок, а все припасы разложены по красивым баночкам, контейнерам. И всё же лучше предпочесть матированное полупрозрачное стекло. С ним ваша маленькая кухня будет смотреться легче и воздушнее, а содержимое шкафчиков не будет привлекать внимания.

Фото: ИКЕА

Для использования в небольшой кухне могу порекомендовать следующие виды практичных поверхностей. Это фасады, изготавливаемые из влагостойкой ламинированной плиты ДСП с кромкой ПВХ 2 мм (модель «Фабио»), новые модели рамочных фасадов, которые изготавливаются из профиля МDF, окутанного экошпоном — полимерным материалом, повторяющим цвет и структуру натуральной древесины («Анджело» и «Массимо»). Особо хочу обратить внимание на новые фасады, актуальные в современных кухнях. Это алюминиевая рамка с наклеенным на неё стеклом или зеркалом. Кухни с такими фасадами долговечны, просты в уходе и экологичны (Antra Vetro).

Директор по сервису компании «Стильные кухни»

Фото: «Стильные Кухни»

8. Купите разделители и органайзеры

Ещё одно требование, направленное на повышение уровня внутренней организации, — наличие хорошо спланированных мест для удобного размещения продуктов, столовых приборов, аксессуаров, посуды, утвари, провизии и пр. «Умная» внутренняя начинка модуля в виде трансформируемых разделителей, отсеков для банок и контейнеров поможет всё расставить и разложить по местам, сэкономить время и усилия.

Фото: Nolte Küсhen

9. Расширьте территорию рабочей зоны

Когда мы заняты приготовлением пищи, в поле нашей деятельности часто присутствует немалое количество мелких предметов, которые не должны загромождать рабочую поверхность. Порядка и удобства можно добиться, задействовав территорию над рабочей поверхностью между верхним и нижним ярусами. Самым распространённым и доступным вариантом остаётся рейлинговая система — металлическая труба, которая крепится к стене и используется в качестве опоры для различных функциональных навесок.

Фото: «Стильные Кухни»

Именно в маленькой кухне наилучшим образом показывает себя мебель, произведённая на заказ, с максимальным учётом особенностей пространства. В нижних базах можно заменить распашные фасады, для открывания которых требуется определённое место, раздвижными. Или убирать их в корпус тумбы, предоставляя прямой доступ к находящимся в них вещам. Это очень удобно во время приготовления пищи: не надо постоянно открывать и закрывать ящики или дверцы. Сами полки можно также сделать выдвижными или применять вместо них сетчатые корзины — всё всегда будет под рукой. Верхние шкафы в небольших кухнях лучше делать под потолок, так появится больше места для хранения. А для комфортного открывания дверец использовать электропривод — выключатель можно закрепить на нижних базах или даже столешнице. Заказывая кухонный гарнитур в маленькую кухню, не поскупитесь на современные фасады с подъёмными механизмами. Откидные, складные и подъёмные дверцы плавно открываются-закрываются и легко фиксируются в открытом положении, когда вам это нужно.

Наталья Маланина

Департамент маркетинга компании Mr.Doors

10. Используйте пространство под мойкой

Чтобы создать полезное пространство там, где его, казалось бы, не может быть, например под мойкой, уже на этапе проектирования кухни желательно предусмотреть «начинку» для этого шкафа. И 60-сантиметровый шкаф можно с помощью компактных систем обустроить функционально. Базовый набор включает мусорное ведро, а также приспособления, которые позволяют хранить в удобном доступе, но не на виду моющие средства, мелкие аксессуары для уборки. Системы отличаются по способу крепления: к дверце, к днищу корпуса, к боковым стенкам и к днищу выдвижного ящика.

Варианты шкафа под мойкой

Фото: Nolte Küchen

Фото: «Мария»

Фото: «Стильные Кухни»

11. Продумайте расположение обеденного стола

Специалисты рассчитали: взрослый человек, чтобы чувствовать себя за столом относительно удобно, должен иметь собственную зону шириной не менее 70 см. Оптимальные размеры обеденного стола рассчитаны на средний рост современного человека. Стол высотой 75 см, длиной 120 см, а шириной не менее 75–80 см позволяет среднестатистической семье из четырёх человек чувствовать себя во время еды более или менее комфортно. Диаметр круглого стола должен быть равен приблизительно 90 см. Приведенные цифры означают минимум, а не максимум комфорта.

Фото: ИКЕА

Если, например, композиция кухни угловая, то стол должен находиться в противоположном углу от рабочего треугольника. При линейной планировке нередко оставляется свободной противоположная стена или один угол, где разместится обеденная группа. Если для кухни выбирается обычный подвижный стол, его при необходимости на день нетрудно задвигать в угол, ставить к окну, стене. Для маленькой кухни подойдёт обеденный столик с небольшими откидными или выдвижными «крылышками». Такой столик можно разместить у окна. Стол-приставка, зафиксированный на одной-двух ножках, хорош своими компактными размерами (60 × 60, 70 × 70, 80 × 80 см). Стол может стать продолжением подоконника. Получили широкое распространение в небольших помещениях откидные модели. Нередкое явление для маленьких кухонь в домах советской постройки — уютные и вместительные угловые диваны со столом.

В небольшой кухне предпочтительнее прямоугольный стол, именно прямоугольный, а не квадратный, так как за него сядет больше человек, чем за квадратный в том же пространстве.

Фото: Mr.Doors

Обратите внимание

При установке холодильника имеет значение, в какую сторону открывается его дверца. Лучше, если к ближайшей стене, при этом важно, чтобы её можно было распахнуть не менее чем на 90°, это позволит извлечь и загрузить любой продукт. Современные модели холодильников позволяют менять сторону открывания дверцы.