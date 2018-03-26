15 поводов полюбить красные стулья

Красный по праву считается одним из самых активных и даже агрессивных цветов: он воздействует на человека и психологически, и физиологически. В умеренных дозах он пробуждает аппетит, делает кухню более уютной и гостеприимной, но если переборщить, может вызывать беспокойство и раздражение. Именно поэтому идеальная для этого цвета роль — яркое акцентное пятно, а органично реализоваться она может, например, в обеденных стульях. Почему именно они? Мы нашли больше десятка убедительных причин.

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№ 1. Красный цвет всегда выглядит современно. Каждый год появляются новые тренды в дизайне, а Pantone выбирает главные цвета на ближайшие 365 дней. И если через пару сезонов пыльный розовый или кофе со льдом минуют свой пик популярности, то красный выглядит актуально в любую эпоху.

№ 2. Красный подчёркивает формы. В отличие от ярких принтов и орнаментов, этот смелый активный цвет мгновенно привлекает внимание, но не перетягивает его на себя, а как бы говорит: полюбуйся на великолепную форму этого стула, ты не сможешь отвести взгляд от его изгибов.

№ 3. Красные стулья отлично смотрятся снаружи. Будь то розовый куст, пионы, мак или крыло бабочки-кардинала, красный цвет в саду среди зелени всегда притягивает взгляд. Используйте этот приём, обустраивая обеденную зону на свежем воздухе в своём загородном доме, на террасе или прямо в квартире — на открытой лоджии.

№ 4. Красный сочетается с любым материалом. Неважно, пластик, металл, бархат или натуральная кожа — какой бы ни была фактура, в этом цвете она будет смотреться отлично.

№ 5. Красный на удивление универсален. Этот цвет может показаться сложным для работы, но на самом деле он легко сочетается с чем угодно и органично вписывается в любой стиль: от хай-тек до прованса.

№ 6. Красный хорошо сочетается с натуральными материалами. В природе всё задумано гармонично, а потому любые натуральные цвета и фактуры отлично смотрятся вместе. Смело сочетайте цвет спелых ягод и овощей, коралловый, терракотовый и другие природные оттенки красного с деревом и камнем или их имитациями — не прогадаете.

№ 7. Существует невероятно много оттенков красного: бургунди, кардинал, малиновый, сангрия, гранатовый, киноварь и даже фуксия — проблем с выбором подходящего точно не будет.

№ 8. Красные стулья великолепно вписываются в классический стиль. Один из канонов интерьера в классике — глубокие и благородные цвета, и красный с этим справляется на отлично. Королевская мантия, алая парча, бордовые шторы из бархата в царских покоях — ассоциации говорят о многом.

№ 9. Они хорошо выглядят в любой ценовой категории. Купленные на распродаже в ИKEA красные стулья удачно впишутся в любой стиль, в квартиру, лофт или частный дом, а сделанные на заказ у именитого дизайнера мебели будут поражать воображение гостей и никогда не выйдут из моды.

№ 10. Красный удачно разбавляет чёрно-белое сочетание. Классическую пару «чёрный + белый» часто дополняют каким-либо третьим, контрастным цветом, и в этом есть смысл: каким бы беспроигрышным ни было это культовое сочетание, взгляду всегда хочется зацепиться за что-то яркое.

№ 11. Однажды вам понадобятся дополнительные стулья. Что вы сделаете, если к вам придут гости, а сидячих мест в гостиной окажется чуть меньше, чем нужно? Скорее всего, принесёте часть из кухни или столовой. И в этом случае несколько ярко-красных стульев впишутся в обстановку куда лучше, чем табуретки или складные монстры. Особенно если в гостиной есть элементы красного цвета: текстиль, другая мебель или предметы декора.

№ 12. Идеальное решение для маленького пространства. Если вы обладатель небольшой кухни, скорее всего, вы сделали её максимально светлой, чтобы добиться ощущения простора. Но чтобы комната не казалась безликой и плоской, нужно добавить в неё немного красок. С задачей «не переборщить с акцентами» отлично справится парочка красных стульев: этот элемент и добавит кухни яркости, и не перегрузит маленькую площадь слишком активным цветом.

№ 13. Красный оживляет любую пастельную гамму. Может быть, вам досталась квартира с готовым ремонтом в серых или бежевых тонах, может, вы выбрали такую гамму для кухни сами. Ясно одно: любому монохромному нейтральному интерьеру нужен глоток свежего воздуха.

№ 14. И прекрасно смотрится на полностью белой кухне. Total white look давно пользуется популярностью в оформлении интерьеров, но без грамотного контраста такая кухня напоминает чистый бумажный лист.

№ 15. Красные стулья — сами по себе арт-объект. В последнее время всё чётче проявляется тенденция отказа от украшательства и «захламления» помещений. Даже не в минималистичных интерьерах становится меньше картин, мелких деталей и прочих декоративных элементов. Им на смену приходит функциональность, а это значит, что мебель становится не только предметом обихода, но и украшением per se. А что подойдёт на эту роль лучше, чем яркие обеденные стулья необычной формы или оттенка?

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