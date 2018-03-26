KASTAMONU покажет последние коллекции ламината на выставке UMIDS

С 28 марта начнет свою работу UMIDS — крупнейшая на Юге России выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства. В рамках данной выставки компания KASTAMONU покажет новые коллекции ламината Floorpan и глянцевых панелей для современного интерьера в стиле хай-тек — Evogloss.

На стенде KASTAMONU будет представлено порядка 30 декоров глянцевых панелей торговой марки Evogloss, которые производятся на деревообрабатывающем заводе KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), а также более 60 декоров ламинированных напольных покрытий.

«Evogloss — это популярный продукт, широко применяемый дизайнерами для оформления современных интерьеров, — отмечает директор по продажам и маркетингу KASTAMONU в России Дженк Бюйюктосун. — На выставке в Краснодаре мы презентуем новые коллекции декоров Evogloss, которые, безусловно, вызовут интерес у специалистов в области мебельного производства и дизайна интерьеров. Кроме того, на нашем стенде будут представлены последние коллекции ламинированных напольных покрытий, которые наряду с глянцевыми панелями служат хорошим инструментом для оформления современных пространств, как жилого, так и коммерческого назначения. Участие же в таком крупном отраслевом мероприятии, как выставка UMIDS в Краснодаре, — это хорошая возможность презентовать профессиональному сообществу (дизайнерам, декораторам, мебельщикам) наш продукт. Ведь именно здесь формируются новые тренды в мебельной моде, и мы твердо намерены внести свою лепту в этот процесс».

На выставке UMIDS демонстрируется полный спектр оборудования, технологий и материалов для производства мебели, а также широкий ассортимент мебельной продукции. Участники выставки — предприятия и организации, специализирующиеся на оптовой и розничной продаже, собственном производстве мебели, оборудования, комплектующих и материалов для мебельного производства и деревообработки.

Место проведения выставки: г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1. Стенд компании KASTAMONU разместиться в Павильоне 4 под номером D223.

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд