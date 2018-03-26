10 кухонных гаджетов, о которых мечтает каждый мужчина

Считается, что мужчины — лучшие повара. Мы захотели в этом убедиться и поняли, что всё дело в кухонных гаджетах. Они, как выяснилось, могут не только значительно облегчить процесс приготовления пищи, но и вселить уверенности в повара и даже поднять ему настроение. Полюбуйтесь на десять удивительных вещей, которые захочет иметь на своей кухне любой представитель сильной половины человечества.

В каждом мужчине живёт добытчик. Иногда он просыпается и направляется прямиком на кухню, дабы утолить голод. Именно потому мы включили этот гаджет в наш список самых желанных кухонных принадлежностей для мужчины. Универсальный «пещерный камень»: с его помощью с продуктами можно делать практически всё. Он может выполнять роль ножа, тёрки, скалки… Его возможности ограничиваются лишь вашей фантазией.

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Нет такого представителя сильного пола, который бы не мечтал быть посвящённым в рыцари, посидеть за легендарным круглым столом или просто подержать меч. Мы предлагаем вам своеобразный симбиоз меча и круглого стола — «рыцарскую сковороду». С её помощью любой мужчина сможет приготовить вам самые вкусные яства, при этом чувствуя себя если не Ричардом Львиное Сердце, то по меньшей мере Дон Кихотом.

Каждый мужчина, если он не убеждённый пацифист, мечтает пострелять из пушки. И теперь такая возможность есть. Правда, пушка будет не настоящая, а для приготовления попкорна. Однако удовольствие от использования такого вида оружия вы получите гастрономическое.

Внимание, все поклонники «Людей X» и прочих супергеройских фильмов! Хотите, чтобы обед вам теперь готовил один из персонажей кино? Ведь теперь это возможно! С этими специальными ножами-когтями процесс готовки станет быстрее, а повар счастливее.

Любой мужчина может отмерить на глаз 1/3 или 1/4 чайной ложки чего-нибудь. Правда, теперь делать это, опираясь на собственные инстинкты, больше не придётся. Такой аутентичный деревянный набор включает в себя несколько очень удобных мерных ложек и ещё много полезных деревянных приборов.

Заваривать чай будет куда интереснее, если в качестве вашего помощника будет выступать человечек в батискафе с заваркой. К тому же выглядит это очень эффектно.

Все мужчины любят делать что-то своими руками. Даже газировку. Благо теперь есть и такая возможность — вот вам технологичный сифон для создания воды с газом. Такая вещь пригодится любому ценителю подобных гаджетов.

Мужчины тоже плачут. Именно поэтому такая резка для лука просто незаменимая вещь на любой кухне, куда может зайти мужчина. К тому же она очень функциональна: с её помощью на приготовление лука вам потребуется куда меньше времени.

Мужчина, в отличие от прекрасных дам, не тратит времени на запоминание различных рецептов. Поэтому каждый умеющий готовить мужчина просто обязан иметь на кухне такую вот минималистичную деревянную подставку под айпад.

Представители сильной половины человечества становятся настолько счастливыми во время приготовления пищи, что совсем забывают о такой категории, как время. Ну а кто может точнее и изысканнее показать время, чем любимый робот R2-D2 из популярной звёздной саги!

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