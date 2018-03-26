15 туалетных столиков на любой вкус

Этим предметом мебели в последнее время дизайнеры интерьеров часто пренебрегают. В современном минимализме нет места излишествам и завиткам — всё больше бетон и белый цвет. А зря. Туалетный столик как место, где женщина может ухаживать за собой, отсылает нас ко временам рыцарства и уважения к образу Прекрасной Дамы. И ведь недаром в будуарах королев плелись самые изощрённые интриги…

Современные жилые пространства обладают достаточным местом в спальне, чтобы можно было оборудовать отдельную зону для косметических процедур. А их женщины совершают немало.

Но даже и это не самое главное. Именно за туалетным столиком женщина концентрируется, обдумывает планы на день, бизнес-стратегию и домашние дела.

И даже вечером, снимая макияж, мы часто ощущаем нехватку этого предмета мебели. Ведь сесть перед зеркалом, осознать прошедший день и подготовиться ко сну — просто необходимость для каждой женщины.

Именно поэтому мы собрали разные модели туалетных столиков, среди которых каждая найдёт вариант себе по вкусу.

1. Туалетный столик Chic

Одна из классических моделей для роскошного будуара.

2. Кожаный туалетный стол Kyalami

3. Стол Penelope и зеркало Eloisa

Сочетание консольного стола и зеркала от фабрики Mantelassi создаёт туалетный столик.

4. Туалетный столик от Fratelli Radice

5. Консоль и зеркало от Turri

Консольный стол компонуется зеркалом и превращается в туалетный столик.

6. Туалетный столик Luigi XVI 7. Столик Cambusa Fly Vanity

Удобный вариант с местами для хранения всего необходимого.

8. Столик Grace

Современный туалетный столик. Ничего лишнего.

9. Туалетный столик Jaguar

10. Туалетный столик в стиле модерн от Fratelli Radice

11. Комод от Roberto Giovannini

Комод в стиле Людовика XV со встроенным зеркалом, преобразующим его в туалетный столик.

12. Зеркало Westley

Модель, в которой можно рассмотреть себя во всех подробностях.

13. Столик Coseno

14. Столик Dame

15. Столик Ren