Бетон: брутальный материал в женственных интерьерах

Бетон с каждым сезоном открывается нам с новой стороны и дарит вдохновение не только дизайнерам интерьеров, но и нам, обычным потребителям, находящимся в перманентном поиске идей для дома или квартиры своей мечты. Сегодня мы решили рассмотреть варианты использования бетона в изящных интерьерах, в наибольшей степени комфортных для прекрасной половины человечества.

Где мы здесь бетон увидели? Взгляните на потолок и оцените, насколько органичен он в этом интерьере. Как хорошо с ним взаимодействует пол, фото на стене и даже мебель. Тонко, чисто, воздушно и очень женственно.

Столешница из полированного бетона, как оказалось, может выглядеть очень даже уютно. Деревянный стол в этом случае был бы «перегрузом».

Сочетание грубых необработанных поверхностей с изящными предметами и отражающими поверхностями создаёт ощущение глубины и смысловой наполненности пространства.

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Наливной пол из бетона в этом случае «облегчает» пространство и создаёт ощущение чрезвычайно сейчас популярной намеренной «неидеальности».

Мы почему-то видим в этой ванной татуированную хакершу.

Время показало, что совершенно на первый взгляд несочетаемые вещи невероятно стильно смотрятся вместе. К примеру бетонный стол и хрустальная люстра.

Бетон — холодный материал, он может потрясающе выглядеть, но эксплуатировать его лучше в качестве стола или пола с подогревом.

Мечтаете жить в средневековом замке? Нет ничего проще — минимум отделки, зеркало в классической раме и приглушённый свет моментально превратят вас в Золушку. Правда, ненадолго.

В этом интерьер смешалось сразу несколько тенденций: бетон, медь, лофт и марокканские мотивы.

Этот домашний кабинет отвечает на вопрос, как сделать холодный минималистский интерьер женственным — мягкий пуф, розовая акварель и растение в вазе. Больше ничего не требуется.

А вот здесь всё дело в лаконичных формах, изящество которых на фоне бетонных стен становится лишь очевиднее.

Женственный лофт? Почему бы и нет.

Тот редкий случай, когда глубинный смысл обрамления пустоты как единственной истины этого мира — просто часть декора стен.

Очень интересный перенос ситуации в мире на полотно интерьера ванной комнаты.

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