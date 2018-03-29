В СВАО 1 апреля пройдет фестиваль иллюстрации

В Северо-Восточном округе Москвы, в пространстве «Куб» дизайн-завода «Флакон», 1 апреля пройдет фестиваль иллюстрации «Ты нарисуешь лучше». Там соберутся те, кто занимается современной иллюстрацией.

Для гостей подготовили выставки, мастер-классы и лекции, тату, музыку и маркет графических работ. Главный вопрос мероприятия: что останется от иллюстрации, если убрать визуальное, внешнее и попробовать пересказать словами. Когда человек уже внутри процесса иллюстрирования, ему нужно плыть дальше и не забывать дышать. На сайте «Флакона» говорится, что объясняться иллюстрацией — все равно, что говорить на иностранном языке.

Вход на мероприятие свободный. Напомним, «Флакон» находится по адресу: ул. Б. Новодмитровская, д. 36. Всех желающих ждут с 12.00 до 23.00.