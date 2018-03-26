Есть идея: как преобразить мебель из ИКЕА до неузнаваемости

1. Стеллажи и полки «Билли» — в книжный шкаф

Пример демонстрирует, как превратить стеллажи серии «Билли» в большой книжный шкаф в неоклассическом стиле. Таким образом хозяева дома сэкономили на дорогой встроенной мебели.

Фото слева: ИКЕА . Фото в центре: themakerista.com. Фото справа: ИКЕА

При создании использовалась мебель из ИКЕА:

2 стеллажа «Билли» размером 80x28x202 см; 1 стеллаж «Билли» размером 40x28x202 см; полки «Билли» размером 80x28x35 см и 40x28x35 см для того, чтобы сделать стеллаж выше.

Фото: themakerista.com 2. Подвесная полка «Экби Алекс» — в столик-трюмо

Подвесная полка с ящиком «Экби Алекс» с помощью двух ножек превратилась в удобный туалетный столик в стиле модерн. Для того чтобы «поддержать» идею, автор использовала круглое зеркало в деревянной раме и пуф, который уже был у нее в доме. Подстилка из овчины добавила композиции шика.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: newblooming.com При создании использовалась мебель из ИКЕА:

полка с ящиками «Экби Алекс», размер 119x29 см.

3. Стеллаж «Витшё» — в модный стеллаж золотого цвета

Черный стеллаж серии «Витшё» мало кто использует в жилых интерьерах — он выглядит слишком просто и офисно. Однако это легко исправить с помощью золотой краски-распылителя и пластиковых панелей, которые можно положить вместо стеклянных полок (по желанию). В результате получится стильный стеллаж актуального золотого цвета, который украсит гостиную или кухню.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: stylemepretty.com При создании использовалась мебель из ИКЕА:

стеллаж черно-коричневый со стеклянными полками «Витшё», размер 100x175 см.

4. Деревянный комод «Тарва» — в стильную систему хранения

Неприметный деревянный комод «Тарва» с помощью краски по дереву и замены ручек превратился в шикарный комод в стиле ар-деко, способный украсить спальню, гостиную или прихожую. Хозяйка комода также подпилила ножки, уменьшив их и сделав изящнее.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: sarahshermansamuel.com При создании использовалась мебель из ИКЕА:

комод «Тарва» с 6 ящиками, сосна, размер155x92 см.

Сегодня в ассортимете ИКЕА Россия отсутствует данная модель комода, но вы сможете взять на замену похожий вариант — комоды серии «Раст». Поставьте рядом две штуки, и у вас все получится.

5. Деревянный шкаф «Ивар» — в систему хранения для детской

Шкаф «Ивар» из необработанного материала сосны дает целый полет для фантазии. В данном случае его преобразили с помощью крафтового скотча. Минимум времени — и в комнате подростка стоит новый стильный комод.

Верхнее фото: ИКЕА. Нижнее фото: Екатерина Саворская

При создании использовалась мебель из ИКЕА:

шкаф «Ивар» 2 шт, размер 80x30x83 см.

6. Деревянный комод «Раст» — в классический комод

Деревянный комод «Раст» — один из самых бюджетных вариантов хранения во всем каталоге ИКЕА. Однако, в обычном виде он вряд ли украсит интерьер. С помощью нескольких слоев черной краски, металлических наличников и замены ручек его удалось преобразить. Теперь он может красоваться даже в классическом интерьере.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: designmanifest.com При создании использовалась мебель из ИКЕА:

комод с 3-мя ящиками «Раст» 2 шт, размер 62x70 см.

7. Комод «Хэмнэс» — в классический комод для спальни

«Хэмнэс» — пожалуй, самая узнаваемая и многочисленная серия шведского бренда. Наверняка вы видели мебель этой серии в квартире друзей или соседей. Из-за такой популярности для своего интерьера хочется преобразить комод и сделать его уникальным — таким, который нигде больше не встретишь. Вы удивитесь, но для этого достаточно просто поменять ручки. Черные круглые — на овальные золотые. Комод сразу будет менее узнаваем и сделает интерьер визуально богаче.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: comfydwelling.com При создании использовалась мебель из ИКЕА:

комод с 3 ящиками «Хэмнэс» белый, размер 108x96 см.

8. Гардеробная система «Пакс» — варианты для спальни или прихожей

Гардеробные системы «Пакс» собираются по принципу конструктора — можно выбрать каркасы, дверцы и разные виды фурнитуры. Есть и готовые варианты. Самая бюджетная готовая модель выглядит слишком просто, ее сложно вписать в интерьер так, чтобы это смотрелось красиво и необычно. Воспользуйтесь двумя простыми способами, чтобы украсить этим гардеробом вашу комнату.

1. Крашенные дверцы

Краска глубокого синего цвета преображает фасад шкафа. Он сможет стать «главным героем» вашей спальни и задать направление в создании интерьера комнаты.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: comfydwelling.com 2. Дверцы с узором

Для того чтобы сделать подобный шкаф, подойдут даже отрезки от рулонов обоев, которые остались у вас после ремонта. Выбирайте красивые и стильные орнаменты и принты: не крупные цветы, а геометрические узоры. Шкаф с такими дверцами должен быть единственным арт-объектом комнаты, чтобы интерьер смотрелся гармонично.

Фото слева: ИКЕА. Фото справа: comfydwelling.com При создании использовалась мебель из ИКЕА:

гардероб «Пакс» от 2 шт, размер 150x60x236 см.