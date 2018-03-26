Этнические детали в интерьерах: 13 экзотичных идей

Совсем не обязательно быть заядлым путешественником, чтобы тяготеть к предметам народного творчества представителей экзотической культуры и стремиться украсить дом творениями их рук.

Наиболее демократичный и нейтральный вариант применения этнических деталей в интерьере — это орнаменты.

Видите кофейный столик? Это барабан. В продолжение темы было выбрано вполне обычное плетёное кресло.

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Для минимализма предметы народного промысла лучше подбирать однотонные, так их проще будет поддержать при помощи деталей, более характерных для стиля.

Эклектика — самая благодатная почва для экспериментов. И конечно, она может быть невероятно стильной.

Крупная форма с яркими характерными деталями лучше всего будет смотреться на светлом фоне.

Сделать этнику заглавной темой всего интерьера — совсем неплохая идея, если речь идёт о загородном доме.

Разумеется, для реализации такого вот варианта нужно обладать известной долей смелости, но ведь результат потрясает.

Как видите, ограничений в деле творческого подхода к оформлению личного пространства нет и быть не может. Даже если вы не способны жить без розового, вы всегда найдёте то, что поможет выразить эту привязанность самым ярким и нестандартным способом.

Здесь совершенно изумительный портрет поддержан множеством деталей, привезённых с другого континента, однако и в жёстком минимализме подобного рода фоторабота будет выглядеть также завораживающе.

А вот и один из способов продемонстрировать коллекцию чёток.

Хозяин этого интерьера постоянно путешествует, но несмотря на частые отлучки, очень строго подходит к вопросу выбора предметов, которыми собирается «раскрасить» свою жизнь и свой быт.

Предметы текстильного оформления вполне могут быть привезены из разных уголков мира, правда, выбирая подходящий предмет, придётся поломать голову и на полную катушку использовать чувство стиля.

Сдержанность и вкус — ключ ко всем сокровищам этого мира.

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