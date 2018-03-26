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Этнические детали в интерьерах: 13 экзотичных идей
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Этнические детали в интерьерах: 13 экзотичных идей 

Roomble.com 49 минут назад
Фото: Roomble.com
Совсем не обязательно быть заядлым путешественником, чтобы тяготеть к предметам народного творчества представителей экзотической культуры и стремиться украсить дом творениями их рук.
Наиболее демократичный и нейтральный вариант применения этнических деталей в интерьере — это орнаменты.
Видите кофейный столик? Это барабан. В продолжение темы было выбрано вполне обычное плетёное кресло.
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Для минимализма предметы народного промысла лучше подбирать однотонные, так их проще будет поддержать при помощи деталей, более характерных для стиля.
Эклектика — самая благодатная почва для экспериментов. И конечно, она может быть невероятно стильной.
Крупная форма с яркими характерными деталями лучше всего будет смотреться на светлом фоне.
Сделать этнику заглавной темой всего интерьера — совсем неплохая идея, если речь идёт о загородном доме.
Разумеется, для реализации такого вот варианта нужно обладать известной долей смелости, но ведь результат потрясает.
Как видите, ограничений в деле творческого подхода к оформлению личного пространства нет и быть не может. Даже если вы не способны жить без розового, вы всегда найдёте то, что поможет выразить эту привязанность самым ярким и нестандартным способом.
Здесь совершенно изумительный портрет поддержан множеством деталей, привезённых с другого континента, однако и в жёстком минимализме подобного рода фоторабота будет выглядеть также завораживающе.
А вот и один из способов продемонстрировать коллекцию чёток.
Хозяин этого интерьера постоянно путешествует, но несмотря на частые отлучки, очень строго подходит к вопросу выбора предметов, которыми собирается «раскрасить» свою жизнь и свой быт.
Предметы текстильного оформления вполне могут быть привезены из разных уголков мира, правда, выбирая подходящий предмет, придётся поломать голову и на полную катушку использовать чувство стиля.
Сдержанность и вкус — ключ ко всем сокровищам этого мира.
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