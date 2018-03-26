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В ЦДХ покажут единственную в России коллекцию классических автомобилей Volvo
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В ЦДХ покажут единственную в России коллекцию классических автомобилей Volvo 

Lenta.ru 1 час назад
В Центральном доме художника на Крымском валу открылся выставочный проект для ценителей актиквариата Форум Коллекции России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Выставка продлится до 1 апреля.
В рамках Форума работают такие тематические экспозиции, как «Портрет коллекционера», «Уникальная археология» и III Салон «Старая бумага и другие формы коллекционирования».
На выставке, в том числе, будет представлена единственная в России коллекция классических автомобилей Volvo, коллекция красной обуви XVIII-XXI веков «Красная туфелька», коллекция редких фотографий и личных вещей членов семьи «Короля Русской Водки» Петра Смирнова.
Проект впервые стартовал в 2015 году под названием «Старая бумага». Тогда была представлена выставка коллекций на бумаге и ярмарка бумажного антиквариата.
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