Советские дома из пластика, которые могли бы радикально изменить жизнь

В середине прошлого столетия в СССР решалось каким будет выглядеть будущее страны, поскольку власти были намерены расширять города новыми домами. Инновационным и привлекательным решением тех времен стали дома из пластика, и данный проект шел весьма успешно, но некоторые обстоятельства воспрепятствовали его реализации. Из-за глобальной урбанизации властям Союза было необходимо придумать решение проблемы обеспечения граждан жильем, а некоторые подходящие варианты были весьма странными для тех времен. Наряду с «хрущевками» рассматривалась инновационная идея возведения небольших домиков из пластика на одну семью, а один подобный соорудили в Петербурге.

Ученые того времени могли позаимствовать любые идеи у других государств, а идея строительства пластиковых домов частично взята у французов. Над самим экспериментальным проектом трудились инженер Левинский и архитектор Щербаков. Пластмассовые дома понравились советским властям простотой и быстротой строительства, а также своей необычностью.

Пластиковый дом имел два этажа, и когда на первом размещались разного рода коммуникации, второй ярус был рассчитан непосредственно для жилья. Стены и потолок создали из армированного пластика толщиной 14 см, который хорошо сохранял тепло. В инновационном жилище не было стандартных стекол, которые заменили на органические, а вместо традиционных обоев поклеили ПВХ-пленку.

Дом из пластика имел площадь в 49 кв. м, что позволило разместить там кухню, кладовую, а также санузел, гостиную и полноценную спальню. Экспериментальное строение в Санкт-Петербурге не обрело долгожданных жильцов, поскольку являлось образцом для наблюдений. В течение трехлетнего периода ученые фиксировали изменения пластика и поведение стекол на фоне климата, а в заключении выяснилось, что все прошло успешно.

Новые дома из пластика могли стать отличным жильем для граждан СССР, поскольку были недорогими и комфортными, но из-за коммунистического режима этому варианту не дали права существовать. Власти посчитали, что в отдельных домах граждане будут иметь индивидуалистический дух, чего нельзя было допустить, поэтому проект полностью закрыли. В итоге на территории всей огромной страны появились всем известные «хрущевки», но идею пластиковых домов не оставили просто так. В частности, в Москве появилась пятиэтажка с пластиковыми панелями, которую снесли в 1980-х.]]>