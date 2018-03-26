Ещё
Балкон с кабинетом: 8 практичных идей из Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

Балкон с кабинетом: 8 практичных идей из Instagram 

Roomble.com 51 минуту назад
Фото: Roomble.com
Сидишь в кабинете за чашкой кофе, составляешь отчёт, верстаешь смету или пишешь очередную статью… И тут взгляд задерживается вот на этой тумбочке — так, а почему она стоит здесь? Почему не в углу! И всё, настрой пропал, нас уже волнует расположение мебели в кабинете, а не важные дела. Чтобы такого не случилось, дизайнеры из России и стран СНГ собрали свои идеи обустройства кабинета — мы добавили к ним и лоджии. Ведь это так важно — после долгой работы подышать свежим воздухом на балконе.
Семейная студия Павла и Марии Ивановых
Дизайнер, архитектор Алексей Потеха
Архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор Ксения Усанова
Дизайнер Лида Большакова
Дизайнер, архитектор Дарья Ельникова
Архитектор, дизайнер Ольга Райская
Дизайн-студия interior.like
Дизайн-студия Decotrand
Статьи по теме Белая трёхкомнатная квартира с кабинетом на балконе Как использовать маленький балкон или лоджию: 3 варианта и примеры
Читайте также:
Как сделать интерьер домашнего кабинета теплее и уютнее за один день
20 удобных и компактных мини-кабинетов для маленькой квартиры
12 кухонь из инстаграмов дизайнеров и архитекторов
Roomble.com: последние новости
27 марта в «Крокус Сити Молл» откроется уникальное интерьерное пространство Чернее ночи: мистика в интерьере Свежо и эффектно: дизайн маленькой студии площадью 32 метра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане249
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин3
Самые опасные способы сбросить вес
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение