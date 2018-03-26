Балкон с кабинетом: 8 практичных идей из Instagram

Сидишь в кабинете за чашкой кофе, составляешь отчёт, верстаешь смету или пишешь очередную статью… И тут взгляд задерживается вот на этой тумбочке — так, а почему она стоит здесь? Почему не в углу! И всё, настрой пропал, нас уже волнует расположение мебели в кабинете, а не важные дела. Чтобы такого не случилось, дизайнеры из России и стран СНГ собрали свои идеи обустройства кабинета — мы добавили к ним и лоджии. Ведь это так важно — после долгой работы подышать свежим воздухом на балконе.

Семейная студия Павла и Марии Ивановых

Дизайнер, архитектор Алексей Потеха

Архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор Ксения Усанова

Дизайнер Лида Большакова

Дизайнер, архитектор Дарья Ельникова

Архитектор, дизайнер Ольга Райская

Дизайн-студия interior.like

Дизайн-студия Decotrand

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