Как оформить современную квартиру в экостиле: пример из Москвы

Как на 70 квадратных метрах создать комфортный интерьер на четверых? На этот вопрос нам ответит интересный дизайн-проект квартиры, где дизайнер Ярослава Галайко воплотила принципы экодизайна и сделала интерьеры позитивными и очень светлыми.

Из технологий, полезных для здоровья, в этом проекте применяется дополнительная (централизованная для всей квартиры) система фильтрации воды. И конечно же, используются только безопасные отделочные материалы, качество которых подтверждается сертификатами.

Но этот интерьер поражает не только красивым обликом. Дизайнер Ярослава Галайко в каждом проекте проводит химический анализ воздуха (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»). Эта квартира с блеском прошла проверку! Такой точечный подход к работе мы можем видеть только в студиях, которые серьёзно относятся к здоровью своих клиентов и экологичности создаваемых ими интерьеров.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров

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Дизайнер интерьеров Ярослава Галайко из студии Ecologica Interiors получила два высших образования: с отличием окончила Институт природных ресурсов Томского политехнического университета и Томский институт бизнеса по специальности «дизайн среды».

Студия Ecologica Interiors специализируется на создании интерьеров, ориентируясь на международные стандарты экологичного строительства, такие как LEED и BREEAM. Применяется комплексный подход, состоящий из четырёх основных принципов: использование безопасных отделочных материалов, удобство планировки, визуальный комфорт и применение энергоэффективных технологий.

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Экостиль требует внимания не только к используемым в интерьере материалам и технологиям, но и к визуальному облику. Именно поэтому дизайнеры выбрали палитру на основе природных оттенков. Линейно расположенный кухонный гарнитур с фасадами в белом мате органично дополнен фартуком из спилов дерева за стеклом. Смотрится фактурно, а благодаря гладкой поверхности не доставит хозяйке лишних хлопот по поддержанию чистоты.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— К нам в студию обратилась супружеская пара с двумя детьми. Они мечтали об экологичном и современном интерьере. Им очень хотелось ощущения гармонии в городской квартире и возможности эффективно использовать имеющееся пространство, не загромождая его. Думаем, мы справились с этой задачей!

ecointeriors.ru Необычная квадратная комната площадью 22 квадрата с двумя окнами позволила очень удобно разместить кухню, столовую и гостиную в формате открытой планировки. Вместе с заказчиками дизайнеры рассмотрели несколько вариантов расположения требуемых зон, и в итоге после детальной проработки мы остановились именно на этом планировочном решении.

Подвесные модули вокруг телевизора смотрятся здесь очень стильно. Пространство пола под ними декорировано белоснежной галькой с подсветкой, что создаёт особенное настроение для полной релаксации. Нежное сияние от светодиодных лент привносит уют и красоту в любое помещение. Кстати, большинство предметов мебели выполнено по эксклюзивным эскизам дизайнера Ярославы Галайко.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Квартира на 17 этаже новостройки давала нашим дизайнерам простор для творчества. Имея потрясающие панорамные виды на город и парк, нужно было дополнить картинку соответствующим интерьером. Владельцам хотелось, чтобы их кухня, гостиная и столовая были максимально удобны и функциональны, а детская и спальня стали оазисом комфорта и безопасности.

ecointeriors.ru Практически вся мебель в спальне выполнена по эскизам дизайнера. Правда, стул выбрали от бренда Aurora Marcello Ziliani, а туалетный столик — от ИКЕА . Каркас кровати и изголовье изготовлены из массива ясеня, он отличается благородными оттенками, высокой твёрдостью, прочностью и эластичностью. Как же приятно вдыхать аромат натурального дерева в городской квартире в стиле эко!

Кстати, очень важно помнить о том, что пропитка или лак также должны быть безопасными для здоровья. Существует ряд профессиональных маркировок, которым можно доверять. На этикетке встречается информация о содержании в материале летучих органических соединений, или Volatile organic compounds (VOCs). Желательно, чтобы показатель стремился к нулю.

Сегодня спальня — пространство многофункциональное. Учитывая это, дизайнеры продумали разные световые сценарии, меняющие настроение комнаты от романтичной подсветки до идеального варианта для киносеанса.

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Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Принципы устойчивого развития, включая технологии зелёного строительства, служат основой современной архитектуры и дизайна и способны стать залогом эффективного управления объектами недвижимости.

ecointeriors.ru Когда нужно спроектировать вариант оформления для комнаты разнополых детей, да ещё и с большой разницей в возрасте (целых шесть лет!), стоит выбрать нейтральную цветовую гамму. Она идеально подходит для экостиля и наиболее благоприятна для гармоничного развития любого ребёнка. Нейтральная палитра не фиксирует различия, а ставит фокус на объединение и гармоничное сотрудничество.

Для этого интерьера дизайнер Ярослава Галайко выбрала обои Grandeco — Ideco из коллекции Jack’N Rose, а также светильники в форме медовых сот от Puzzle (модель ESTARES Sota-12).

В отделке этой стильной и современной ванной был использован каменный шпон Slate Lite от фирмы Eco Stone, а также сантехника брендов Vitra, Jacob Delafone.

Но для настоящего экоинтерьера ванной комнаты важен не только правильный визуальный образ, но и соответствующие технические показатели всех элементов. Современные конструкции унитазов, биде и смесителей позволяют сэкономить около 60% воды (а это более 190 тонн!), значительно сокращая энергозатраты и уровень выброса углерода.

Меблировка прихожей тоже должна быть эргономичной. Согласитесь, очень удобно, когда есть место, где можно присесть и обуться или одеть детей. Удобный комод в прихожей позволяет структурировать и поддерживать в порядке все необходимые мелочи. Перед выходом владельцам не придётся тратить время на поиски чего-то важного, например ключей или подходящей сумки.

Помимо верхней одежды и обуви, в этом вместительном шкафу-купе нашли своё место гладильная доска, пылесос, швабры и прочие предметы быта.

Пол здесь выполнен из керамического гранита от бренда Kerama Marazzi. Скамья с полкой для обуви, вешалка и комод в этой прихожей — от ИКЕА. Подсветка над картиной — Arte Lamp (модель Picture Lights Lum). Светильник — Flos (модель Teardrop Small).

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