Обустраиваем однушку в хрущевке: 3 идеи

Квартира площадью

31,7 кв. м в доме серии 1-511 кажется не такой уж маленькой. Но при наличии крошечной пятиметровой кухни и комнаты-«пенала» особенно важно продумать планировку и удачно подобрать мебель. Архитектор Анастасия Киселева показала, как зонировать пространство и организовать системы хранения.

В однокомнатной квартире нет несущих стен, поэтому возможности перепланировки ограничены только расположением «мокрых зон». Кроме того, на кухне установлена газовая плита, поэтому полностью объединить ее с гостиной невозможно.

Поскольку в квартире часто бывают гости, единственная комната будет выполнять роль гостиной — объединим ее с кухней, чтобы подобрать более вместительный гарнитур. Но при этом нужно предусмотреть раздвижную перегородку, которая изолирует кухню. На границе помещений установим барную стойку, а в гостиной — обеденный стол.

Мягкую группу составим из дивана и кресла, а у стены напротив установим комод под телевизор. Вдоль стены встанет несколько шкафов. А рядом с санузлом организуем небольшую постирочную-кладовую. Еще пара шкафов встанет в торцах балкона.

1. Барный стул Delusi, 4 999 руб. 2. Декоративная подушка «Бархат-18», 1 999 руб. 3. Люстра Modern Cascata, 15 999 руб. 4. Шкаф-купе 2-дверный Comet, 29 599 руб. 5. Кресло «Ливерпуль», 15 999 руб. 6. Прикроватный стол Lollipop, 6 999 руб. 7. Часы настенные, 3 499 руб.

Если гости в квартире бывают нечасто, жилую комнату можно использовать как спальню. Здесь появятся кровать и пара тумб, комод под телевизор и макияжный стол. Для хранения вещей организуем две гардеробные, одну — с доступом прямо из комнаты.

Во вторую гардеробную можно попасть из холла. Кроме того, теперь там достаточно места для удобного пуфа. Кухню оставим в прежних границах, поэтому там поместятся только компактный угловой гарнитур и небольшой обеденный стол.

1. Мультирамка на 8 фото, 799 руб. 2. Часы настенные, 1 999 руб. 3. Люстра, 14 999 руб. 4. Ваза, 3 799 руб. 5. Туалетный столик «Александрия», 10 999 руб. 6. Ваза, 1 999 руб. 7. Кровать с подъемным механизмом «Александрия», 38 699 руб. 8. Пуф «Фрио», 6 999 руб.

Жилую комнату можно разделить на спальню и гостиную. У окна появится зона отдыха с диваном и телевизором. В глубине комнаты создадим нишу для двух встроенных шкафов. Она отделит спальную зону с кроватью и тумбочкой.

Поскольку молодой человек занимается спортом, между двумя зонами в комнате закрепим турник. Чтобы в пятиметровой кухне поместился большой угловой гарнитур, перенесем мойку и холодильник к окну. Тогда от верхних шкафов можно будет отказаться.

1. Светильник подвесной «Эдисон», 3 499 руб. 2. Репродукция «Совенок в наушниках», 299 руб. 3. Тумба под ТВ «Ларго», 3 999 руб. 4. Диван «Рио-Альтаир», 12 999 руб. 5. Ковер Spring, 5 499 руб. 6. Декоративная подушка «Бархат-9», 1 999 руб. 7. Декоративная подушка «Мрамор-2», 1 599 руб.

На обложке: дизайн квартиры в хрущевке.