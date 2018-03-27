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Интерьеры московских поликлиник оформят в едином стиле
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Интерьеры московских поликлиник оформят в едином стиле 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Московские власти планируют оформить в едином стиле интерьеры всех городских поликлиник в течение пяти лет начиная с 2018 года, пишет РБК.
В новом дизайне московских поликлиник будут преобладать синий цвет и его оттенки. При этом все отделения (терапевтическое, хирургическое, эндокринологическое и другие) предполагается оформить в разных цветах: так пациентам будет проще и удобнее ориентироваться внутри поликлиники.
Осенью 2017 года на сайте «Активный гражданин» началось голосование за лучший дизайн интерьеров московских поликлиник. Среди конкурсантов — «Студия А. Лебедева», архитектурное бюро «Мак монолит», архитектурная компания ARCH.625.
Профессионалы предложили свои идеи по дизайну фасадов, стоек информации, игровых зон для детей и других элементов интерьера и экстерьера поликлиник. При создании единого фирменного стиля будут использованы самые удачные элементы из трех концепций, за которые проголосовали москвичи.
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