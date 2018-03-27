ИКЕА выпустила необычную коллекцию «несовершенных вещей»

ИКЕА выпустила необычную коллекцию «несовершенных вещей» вместе с датским дизайнером Питом Хейн Эйком. В линию вошли мебель и аксессуары для дома: стулья и столы, подушки и текстиль, стеклянная и керамическая посуда.

Идея проекта — сделать дизайн более личным и человечным за счет индивидуальных «несовершенств» каждого предмета. «Когда я окончил школу дизайна, существовала активная тенденция совершенства в дизайне. Если вы сделали тысячу копий, все они должны были быть одинаковыми, и в их дизайне не было ничего, что не было бы сделано самим дизайнером, — рассказал Пит. — Я хотел отказаться от этой идеи и сделать объекты более человечными и личными при сохранении промышленного производственного процесса».

Появятся ли вещи из новой линейки в России, пока не сообщается.