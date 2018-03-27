Эффектный интерьер в новостройке: проект Арианы Ахмад

Владельцы квартиры приобрели две квартиры в новостройке и решили их объединить. Это было единственным требованием к функционалу квартиры. Куда важнее было создать эффектный интерьер, который с порога производил бы впечатление и удивлял гостей.

Ариана Ахмад начала работу над проектом с объединения двух квартир. Функциональное деление на единую зону гостиной-столовой-кухни и приватное пространство с двумя спальнями и детской архитектор решила сохранить.

В семье любят много и вкусно готовить, принимать гостей. Сразу при входе расположили парадную столовую. Окно в пол, мраморный стол и невесомая стеклянная люстра над ним производят незабываемый эффект.

Гостиная, столовая и кухня объединены в целостное пространство. Оно сложилось благодаря отделке стен панелями из темного дерева. Для кухни подобрали гарнитур Modulnova такого же оттенка.

Использование в отделке натуральных материалов было одним из главных требований заказчиков. Автор проекта и заказчики долго и тщательно подбирали мрамор для ванных комнат и искали подходящий для отделки стены в гостиной камень. В итоге предпочтение отдали агату. Слэбы особенно красивы на просвет, поэтому за стеной из агата вмонтировали подсветку.

Большую часть мебели для гостиной подобрали в Minotti. Цветовые акценты расставили при помощи дивана и пуфов с золотой отделкой Baxter, а также кресла Molteni & C, созданного по дизайну Джо Понти.

Особо уютную камерную атмосферу в спальне удалось создать при помощи текстиля. Вместо изголовья всю стену оформили замшевыми панелями. Для зоны отдыха подобрали кресла Aston и журнальный стол Kirk Cross. В зеркале Murray отражается драматичная люстра Odette Odile Italamp. А рисунок ковра Marble Rodarte от The Rug Company с золотыми прожилками перекликается с подвесами Mizu Terzani.

Системы хранения в квартире тщательно скрыты. Одну из гардеробных для верхней одежды и крупногабаритных предметов расположили при входе. Еще одна появилась при главной спальне.

Единственный видимый шкаф Porro встроили в нишу в детской, он привлекает внимание глянцевыми фасадами горчичного оттенка. Здесь же предусмотрели стеллажи для игрушек и книг, а также полку в форме дерева между кроватями.

Почти все стены в детской оформили бумажными обоями Cole & Son со сказочным лесом. Атмосферу сказки дополняют кровати-домики Bonaldo, выполненные по эскизам архитектора, и яркий ковер с совой Edward Barber & Jay Osgerby от The Rug Company. При этом комната не выглядит чересчур детской, а продолжает торжественный и эффектный интерьер всей квартиры.

Холл Отделка: деревянные панели, на заказ Мебель: консоль, Yves, Вaxter; зеркало, Vanity Fair, Arketipo Освещение: светильник, Wonder Large, Penta

Гостиная Отделка: слэб агата; мрамор, Antolini; краска, Argille; двери, Ianus, Longhi; деревянные панели, на заказ Напольное покрытие: доска, Serenzo, «Дуб Ноблесс» Мебель: журнальный стол, Elliott; столик Joy; бар, Carson — Minotti; пуф, Anais; диван, Viktor — Baxter; кресло, Molteni & C, по дизайну Джо Понти Ковер: Brushstrokes, The Rug Company, дизайнер Эли Сааб Текстиль: шторы, de Le Cuona Декор: поднос, Tray Gray, Minotti; часы, Tripod Clock, Vitra Освещение: торшер, Lula, Penta; настольные лампы, Eclipse, CTO Lighting

Кухня-столовая Отделка: деревянные рейки, на заказ Напольное покрытие: доска, Serenzo, «Дуб Ноблесс» Мебель: барные стулья, Aston, Minotti; Гарнитур: Modulnova Декор: посуда, Sieger Освещение: светильники, A New Source, Giopato & Coombes

Спальня Отделка: замшевые панели, на заказ Напольное покрытие: доска, Serenzo, «Дуб Ноблесс» Мебель: кресла, Aston; журнальный стол, Kirk Cross; прикроватные тумбочки, Lane; зеркало, Murray; стул, Mils; консоль, Lane — Minotti Ковер: Marble Rodarte, The Rug Company Текстиль: ткани, de Le Cuona Освещение: люстра, Odette Odile; настольная лампа, Odette Odile — Italamp; подвесы, Mizu, Terzani

Детская Отделка: обои, Cole & Son Напольное покрытие: доска, Serenzo, «Дуб Ноблесс» Мебель: книжные полки, стеллаж — на заказ по эскизу архитектора; детский столик и стульчик, Мoonk Design; шкаф, Porro; кресло, Utrecht, Cassina; кровати, Bonaldo Ковер: Edward Barber & Jay Osgerby, The Rug Company Декор: часы, Zoo Timers Omar the Owl, Vitra Освещение: торшер, Colibri, Foscarini

Мастер-ванная при спальне Отделка: агат; двери, Longhi Ianus Напольное покрытие: агат Мебель: Antonio Lupi Il Bagno Кабина/ ванная/ санфаянс: Gessi; полотенцесушитель, Antonio Lupi Освещение: Delightfull, Aretha и GallianВа

Мастер-ванная при детской Отделка: мрамор Напольное покрытие: мрамор Мебель: раковины и тумба, Antonio Lupi Кабина/ ванная/ санфаянс: ванна, Funny West; раковины, Antonio Lupi; сантехника, Goccia, Gessi Смесители: Goccia, Gessi