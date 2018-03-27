Оформляем комфортный интерьер спальни: примеры + товары

Не знаете, как сделать спальню уютной и по-настоящему домашней? Делимся проверенными идеями, которые захочется повторить.

Нежные желтые, голубые, лавандовые оттенки — отличный выбор для расслабляющего интерьера спальни. Можно скомбинировать два вида обоев без броского рисунка и краску для стен. Деревянную мебель покрасьте в близкий оттенок, чтобы создать гармонию и единство обстановки.

Чем больше в отделке натуральных материалов, тем лучше. В изголовье кровати разместите панно из деревянных элементов: причем совсем не обязательно оформлять всю комнату в стиле кантри или лофт. Смягчить грубую фактуру помогут хрустальные люстры и струящийся текстиль.

Особенно уютно и комфортно будет в спальне, где есть балдахин. Он создаст дополнительную интимность и напомнит, что спальня — это прежде всего место для сна и никак не для работы. Бросьте на кровать несколько красивых подушек — вам точно захочется проводить в спальне больше времени.

В комфортном интерьере все должно быть продумано: например, не стоит отказываться от туалетного столика. Поставьте его вместо одной из прикроватных тумбочек, а чтобы мебели не казалось слишком много, замените обычный стул моделью из прозрачного пластика.

Без штор, покрывала и подушек даже дорогой интерьер грозит оказаться неуютным и нежилым. Не скупитесь на текстиль: на окна повесьте римские шторы и шторы блэкаут, на пол постелите мягкий ковер и, конечно, не забудьте про большое покрывало — оно должно ниспадать красивыми складками.

*Цены действительны на момент выхода статьи.