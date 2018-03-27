Ремонт двушки: как уложиться в 500 тысяч рублей

К дизайнеру Светлане Удзилаури обратилась молодая семья, которая купила двушку площадью 57 кв. м в новостройке в Ульяновской области и была ограничена в бюджете на ремонт. В результате совместной работы получился комфортный, светлый интерьер — рассказываем, как удалось избежать больших затрат.

Выравнивание поверхностей «съедает» приличную часть бюджета. Да, конечно, они не будут идеальными, но чтобы их освежить, достаточно белой краской с хорошей укрывистостью. Лайфхак: перепады потолка можно скрыть, приклеив обои на 2–3 см ниже уровня потолка по ровной линии.

Самый бюджетный вариант для отделки стен — однотонные обои. Берите один вид обоев на всю квартиру — так вы сэкономите на подрезах и остатках.

Выложите плитку в зоне ванной или душевой примерно на 180—190 см высотой, на других стенах — на 120 см. Остальные поверхности покройте обычной краской для влажных помещений. Если хочется ярких красок, можно комбинировать однотонную плитку с акцентной. За счет небольшой площади укладки она не будет стоить дорого.

Задумывались ли вы, сколько денег уходит на доставку и подъем на этаж расходных материалов и крупногабаритной мебели? Чтобы уменьшить эту статью расходов, нужно задуматься над списком покупок заранее, сравнить цены в разных магазинах и заказать по-максимуму в одном. И, конечно, нужны проверенные рабочие: например, если строитель неправильно рассчитал расход гипсокартона, то из-за одного листа придется снова оплачивать доставку.

Помните, что встроенная, сделанная на заказ мебель всегда дороже, поэтому постарайтесь подобрать готовую мебель. Бывает, что кухонный гарнитур или диван можно забрать прямо из зала, при этом получив довольно приличную скидку. Если у вас нет времени ходить по магазинам, ищите все в интернете — только учитывайте, что не все товары есть в наличии (некоторые приходится ждать до 2 месяцев).

Покупать мебель, освещение и аксессуары желательно параллельно с ремонтом. Так у вас будет больше времени, чтобы отследить выгодные скидки. В некоторых магазинах предлагают скидку на первую покупку, где-то действует бонусная карта. Удобно, что у крупных интернет-магазинов, например у INMYROOM, есть рассылки с анонсами новых акций и выгодных предложений.

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