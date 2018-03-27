Обзор раковин для ванной комнаты

Казалось бы — что можно придумать в плане конструкции и оформления с таким стандартным и всем хорошо знакомым изделием, как раковина в ванной? Но оказалось, что фантазии современных дизайнеров неистощимы: рынок предлагает модели, удовлетворяющие в плане эстетики и функциональности. Смотрим и выбираем.

Очень удобное в функциональном смысле решение: раковина встраивается в столешницу, а внизу находится небольшой шкафчик или полки для хранения предметов гигиены, моющих и чистящих средств. В итоге все коммуникации скрыты.

Чтобы избежать контакта с влагой, столешница обустраивается ниже уровня умывальника. Если она деревянная, это особенно актуально. Также столешница может быть изготовлена из натурального или искусственного камня, либо пластика.

Наиболее часто реализуемый вариант обустройства умывальника. Однако приобретая такую раковину, стоит обратить внимание на удобство ее эксплуатации: изделия могут быть не только овальными, но и круглыми, квадратными, прямоугольными и даже треугольными. Важен и размер: небольшие конструкции смотрятся очень привлекательно и идеальны для типовых санузлов.

Крепятся прямо на стене посредством дюбелей или закладных элементов. В дизайнерском плане такое размещение умывальника соответствует минималистическому стилю интерьера. Отрицательный момент — необходимость обустройства скрытой водопроводной подводки и канализационных труб.

Это конструкции, хорошо подходящие для небольшого помещения. Благодаря своей эргономичности наиболее распространены чашеобразные раковины. Но есть и другие формы: например, круг, эллипс, квадрат. В любом случае предстоит выбрать один из двух вариантов: когда бортики выступают над поверхностью столешницы, и когда они образуют единую с ней плоскость.

Когда-то такие модели называли «тюльпанами». Конструктивно изделия крепятся к стене, а в его «ноге» скрыты коммуникации и сифон. Этот вариант умывальника идеально вписывается в классический интерьер, к тому же подобные модели стоят недорого. Минус — в сложности уборки места за подставкой у стены. Раковины с пьедесталом отличаются легкостью монтажа, поэтому зачастую устанавливаются в местах временного проживания.

Наиболее практичный, но и не дешевый материал. Он имеет очень плотную структуру и поэтому не покрывается сетью трещин и обладает гладкой поверхностью, на которой не задерживается грязь. Недостатки — большая масса и хрупкость. Менее дорогой заменой фарфору считается фаянс.

Эффектное дизайнерское решение, для реализации которого используется высокопрочный закаленный материал. Однако стеклянный умывальник придется часто мыть, поскольку даже малейшая грязь будет на нем хорошо заметна.

Чаще всего это акрил с наполнителем в виде кварца или гранита. Эти раковины прочны, стойки к перепадам температуры и действию агрессивной среды, а еще легко отмываются.

Сделанные из нее умывальники отличаются долгим сроком службы, поэтому их часто можно встретить в общественных местах. Стальные раковины мало весят, легко устанавливаются и быстро очищаются. Но вода оставляет минеральный налет, и даже небольшие царапины становятся заметны.

Идеальный вариант для поклонников экостиля. Лучше, если раковина будет изготовлена из прочных пород дерева: например, дуба или тика. При покупке важно обратить внимание на материал, которым обрабатывалась конструкция. Если это смесь масел, раковина будет безопасна в экологическом плане и прослужит долго. А вот изделия, покрытые синтетическим лаком, приобретать не рекомендуется.

В качестве материала для каменных раковин чаще используют мрамор или гранит. Альтернатива — раковина из оникса: минерал ценят за узорный рисунок и богатую палитру оттенков.

Каменные раковины служат долго, но требуют бережного отношения, особенно мрамор.