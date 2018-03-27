Дизайнер спроектировал плавучий дом для Карелии (фото)

В доме-лодке будет две спальни, санузел с душем и кухня с гостиной, такое жилище, по словам авторов, в Америке стоит в среднем около 35 миллионов. Саратовский дизайнер Максим Живов разработал проект модульного дома-лодки, который можно собирать под нужды владельца. По мнению автора, его проект, получивший название Modul Go, прежде всего должен быть интересен жителям приволжских городов — Саратова и Самары, — а также Карелии, пишет РБК.

На плавучую платформу размером 40,5 кв. м можно установить четыре модуля, на платформу в 84,5 кв. м — пять. Автор разработал 10 типов жилых и грузовых модулей и несколько видов плотов-прицепов. Лодку с электромотором также можно оснастить солнечными панелями.

«В базовую комплектацию хаусбота («дом-лодка») войдут две спальни, санузел с душем и стиральной машиной, совмещенная с кухней гостиная», — пояснил дизайнер. Площадь такого плавучего жилища составит примерно 50 кв. м, за счет расширений ее можно будет увеличить до 100 кв. м. По словам Живова, в США средняя цена такого дома-яхты может составлять 30-35 миллионов: «Я же хочу, чтобы наш проект стоил не больше 10 миллионов».

Основное предназначение дома-лодки — речной туризм и отдых на природе. По мнению автора, для превращения хаусботов в постоянное жилье в России не хватает инфраструктуры.