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В Казани аэровокзал 1954 года постройки стал объектом культурного наследия
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В Казани аэровокзал 1954 года постройки стал объектом культурного наследия 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Старый аэровокзал признали объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба исполкома.
Здание 1954 года постройки, больше известное казанцам как старый аэропорт, расположено по адресу: ул. П. Лумумбы, 47а. Теперь предметом охраны являются не только стены и крыша объекта, но и интерьер, подлинные светильники, настенная живопись и отделка колонн с использованием уникальной для того времени технологии искусственного мрамора. После признания здания объектом культурного наследия на территории запрещается устанавливать киоски, навесы, а на фасадах кондиционеры. При этом предприниматели могут открыть здесь учреждение здравоохранения, образования, гостиницу, магазин.
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