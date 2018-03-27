В Казани аэровокзал 1954 года постройки стал объектом культурного наследия

Старый аэровокзал признали объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба исполкома.

Здание 1954 года постройки, больше известное казанцам как старый аэропорт, расположено по адресу: ул. П. Лумумбы, 47а. Теперь предметом охраны являются не только стены и крыша объекта, но и интерьер, подлинные светильники, настенная живопись и отделка колонн с использованием уникальной для того времени технологии искусственного мрамора. После признания здания объектом культурного наследия на территории запрещается устанавливать киоски, навесы, а на фасадах кондиционеры. При этом предприниматели могут открыть здесь учреждение здравоохранения, образования, гостиницу, магазин.