Ещё
Заметки дизайнера: английский стиль интерьера из первых рук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заметки дизайнера: английский стиль интерьера из первых рук 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Само здание было построено в 1719 году, с 1733 до 1980 года здесь была больница Святого Георгия. Основная реконструкция здания делалась аж в 1825 году, с тех пор дворец слыл исключительным образцом особняка эпохи Регентства. После закрытия больницы десять с лишним лет в особняке шли восстановительные работы, и в 1991 он был открыт для посещения уже как отель. И вот в связи с покупкой отеля концерном Oetker Collectionв 2014 году, the Lanesborough снова был отдан на реконструкцию.
Несколько месяцев назад он вновь открыл свои двери для посетителей. И теперь считается чуть ли не лучшим отелем Лондона.
Посудите сами: личный дворецкий круглосуточно, роскошный автопарк включает даже Rolls Royce Phantom. Сигарный клуб с уникальной коллекцией сигар уже прославился на весь Лондон… но главное — это, конечно, интерьеры. Их восстанавливали лучшие мастерские Великобритании, 300 мастеров трудились над тем, чтобы всё выглядело так, как в эпоху Регентства. К слову сказать, одного отделочного золота ушло две тысячи листов.
Статьи по теме Что почитать по архитектуре и дизайну: 10 книг на русском и английском Записки дизайнера: 240 оттенков с названиями на английском
Читайте также:
10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать
5 способов сделать зимний интерьер чуточку теплее
Новогодние подарки: оригинальные идеи от лучших брендов
Roomble.com: последние новости
Цветной потолок: 15 вдохновляющих идей Как декорировать интерьер по-весеннему: лучшие тренды и примеры 27 марта в «Крокус Сити Молл» откроется уникальное интерьерное пространство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница8
Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов3
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки4
Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
Самые опасные способы сбросить вес
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение