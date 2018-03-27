Заметки дизайнера: английский стиль интерьера из первых рук

Само здание было построено в 1719 году, с 1733 до 1980 года здесь была больница Святого Георгия. Основная реконструкция здания делалась аж в 1825 году, с тех пор дворец слыл исключительным образцом особняка эпохи Регентства. После закрытия больницы десять с лишним лет в особняке шли восстановительные работы, и в 1991 он был открыт для посещения уже как отель. И вот в связи с покупкой отеля концерном Oetker Collectionв 2014 году, the Lanesborough снова был отдан на реконструкцию.

Несколько месяцев назад он вновь открыл свои двери для посетителей. И теперь считается чуть ли не лучшим отелем Лондона.

Посудите сами: личный дворецкий круглосуточно, роскошный автопарк включает даже Rolls Royce Phantom. Сигарный клуб с уникальной коллекцией сигар уже прославился на весь Лондон… но главное — это, конечно, интерьеры. Их восстанавливали лучшие мастерские Великобритании, 300 мастеров трудились над тем, чтобы всё выглядело так, как в эпоху Регентства. К слову сказать, одного отделочного золота ушло две тысячи листов.

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