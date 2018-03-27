Люди в пижамах: 25 вещей в пижамном стиле, в которых захочется разгуливать по городу

Пижамный стиль уже давно ворвался в нашу жизнь и занял там чуть ли не главное место. С каждым сезоном свободных и удобных вещей становится только больше, дизайнеры не собираются отступать и изменять уже полюбившемуся всем стилю, наоборот, теперь пополнить свой гардероб одеждой в пижамном стиле стало легче, её можно найти и в масс-маркете, и в люксовых дизайнерских бутиках. Люди в пижамах: 25 вещей в пижамном стиле, в которых захочется разгуливать по городуТоп А начиналось все с нежных шелковых и кружевных топов, которые мы смело надевали подо всё, что только вздумается нашему воображению. Они,

уже стали неотъемлемой частью женского гардероба, которые принято называть «классикой».

Костюм Далее в дело пошли костюмы. Сначала все скептически

относились к разгуливающим по улицам девушкам в пижамах, потом же все поняли

всю прелесть этой идеи и перестали возмущаться. Дизайнеры свою фантазию в плане

костюмов никак не ограничивают, создают модели на любой вкус — и совсем

пижамные и более классические.

Халат и комбинация Следующим маст-хэвом стали платья-комбинации и платья-халаты, которые до последнего времени носили только дома, теперь в них можно встретить где угодно, хоть на улице, хоть в ресторане. Что особенно привлекает в таком стиле — это его универсальность. Хочешь —

надевай лабутены, хочешь — кроссовки, хочешь — босоножки. Правильные

аксессуары и правильная обувь помогут выглядеть уместно при любых обстоятельствах.

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