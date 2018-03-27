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Люди в пижамах: 25 вещей в пижамном стиле, в которых захочется разгуливать по городу
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Люди в пижамах: 25 вещей в пижамном стиле, в которых захочется разгуливать по городу 

Fraufluger.ru 49 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Пижамный стиль уже давно ворвался в нашу жизнь и занял там чуть ли не главное место. С каждым сезоном свободных и удобных вещей становится только больше, дизайнеры не собираются отступать и изменять уже полюбившемуся всем стилю, наоборот, теперь пополнить свой гардероб одеждой в пижамном стиле стало легче, её можно найти и в масс-маркете, и в люксовых дизайнерских бутиках. Люди в пижамах: 25 вещей в пижамном стиле, в которых захочется разгуливать по городуТоп А начиналось все с нежных шелковых и кружевных топов, которые мы  смело надевали подо всё, что только вздумается нашему воображению. Они,
уже стали неотъемлемой частью женского гардероба, которые принято называть «классикой».
Костюм Далее в дело пошли костюмы. Сначала все скептически
относились к разгуливающим по улицам девушкам в пижамах, потом же все поняли
всю прелесть этой идеи и перестали возмущаться. Дизайнеры свою фантазию в плане
костюмов никак не ограничивают, создают модели на любой вкус — и совсем
пижамные и более классические.
Халат и комбинация Следующим маст-хэвом стали платья-комбинации и  платья-халаты, которые до последнего времени носили только дома, теперь в них можно встретить где угодно, хоть на улице, хоть в ресторане. Что особенно привлекает в  таком стиле — это его универсальность. Хочешь —
надевай лабутены, хочешь — кроссовки, хочешь — босоножки. Правильные
аксессуары и правильная обувь помогут выглядеть уместно при любых обстоятельствах.
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