Интерьеры 60-х: почему актуальны, что хорошего

В наше непростое время возврат к прошлым победам и радостям вдохновляет всё больше. Вероятно, именно поэтому дизайн 60-х снова в моде. Оттенки вечного праздника жизни, округлые, характерные для того времени формы, лёгкость конструкций и функционализм сейчас невероятно привлекательны как для дизайнеров, так и для заказчиков. Мы не могли пройти мимо такого события и создали коллекцию современных интерьеров, пропитанных духом времён космической гонки.

Далеко не многие из нас сейчас решатся воссоздать в собственном доме советскую обстановку 60-х, однако этого и не требуется. Современная версия интерьеров времён молодости наших родителей вовсе не отдаёт застоем или дефицитом возможностей. Совсем наоборот — к привычным, почти родным формам прибавилась гибкость и смелость нового тысячелетия. Свобода, возведённая на новый уровень.

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Сегодня дизайн середины прошлого века упоминается с уважительной приставкой «ретро», нам же хочется добавить к этому сочетанию характеристику «модный». Ведь уже не первый сезон больше половины ведущих брендов выпускают коллекции если не полностью, то по крайней мере частично вдохновлённые временами расцвета «детей цветов», джинсов клёш и мечтаний космических масштабов.

Если вы не готовы полностью перекроить свой интерьер, но хотите дополнить его парой деталей «тех времён», вот вам пять причин сделать это уже завтра. Ну или через пару дней.

1. Мебель в стиле 60-х — идеальный вариант для владельцев маленьких квартир. Она компактная и лёгкая. Диваны, кресла и тумбы всегда стоят на тонких, чуть разведённых в стороны ножках. Такая мебель создаёт ощущение воздуха, которого всегда не хватает малогабариткам.

2. Если вы устали от вечной эклектики, грубых поверхностей и сложных форм, которые только пыль собирают, интерьер 60-х станет для вас глотком свежего воздуха. Древесина, стекло, пластик, натуральный текстиль, спокойная палитра и полная свобода для декорирования. Что ещё нужно для счастья?

3. Вы любите космос, но не готовы жить в декорациях космической саги? И снова 60-е вам помогут. Для нужного настроения понадобится всего несколько ярких деталей — пара «лучистых» светильников, солнцеподобные зеркала и круглое кресло, в котором будущий агент Джей заполнял главный в жизни тест.

4. Предметы из 60-х отлично сочетаются с самыми популярными сейчас стилями — скандинавским, лофтом и минимализмом. Новое кресло, письменный стол или стеллаж легко и непринуждённо впишется в ваш продуманный и современный интерьер.

5. Интерьеры 60-х — это все оттенки радуги, которые в любой момент можно обесцветить, вплоть до монохрома.

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