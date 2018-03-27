Сервировка: как украсить стол цветами

Представьте, как будет красиво смотреться перед каждым едоком не просто тарелка и столовые приборы, а тарелка, столовые приборы плюс салфетка и кольцо-лента с растительным узором для неё. Мы встречаем Весну, а значит в особом почёте натуральные ткани и ручная работа. Используйте лён, хлопок, голосуйте за ручную вышивку.

Верба — тонкие коричневые веточки-прутики ивы с пушистыми комочками-почками. Это неотъемлемый символ начала весны. Расставляйте вербу по вазам и высоким стаканам. Используйте для сервировки и даже, согласно нашим рекомендациям, делайте из её веточек изящную салфетницу.

Сейчас в магазинах уже очень активно идёт бойкая предпасхальная торговля. Можно купить и шоколадные яйца разных цветов, а потом выложить их в чайные или суповые чашки. И дополнить композицию мелкими цветами, сизалью или декоративным сеном из цветочного магазина

И снова здрасте, зайцы! Хотя не в русских традициях славить зайцев на Пасху, почему бы не использовать некоторую «ушастую» атрибутику в сервировке. Только сделать это не навязчиво и уместно. Опять натуральные ткани и мягкие пастельные расцветки.

Крокусы в горшках — это вам не розы, астромерии и герберы. Это крокусы — цветочный салют в честь весны! Они такие настоящие и яркие. Мы за зиму так соскучились по живым цветам, растущим в земле, поэтому точно найдём место крокусам и в сервировке. Или просто поставим пару горшков на самое видное место в комнате. Пусть растут и радуют нас подольше.

Или вот ещё одна простая идея: идите … нет пока ещё не в сад! Идите в зоомагазин и купите пару горшочков или лотков с зелёной травкой для кошек. Трава эта всегда такая свежая, сочная и эффектная. А потом срежьте её, выложите на дно небольших соломенных корзинок, а сверху разноцветные яйца и отправляйте всю эту красоту на стол.

Обычно на праздничном столе свободного места остаётся не много. Салаты, закуски, горячее, выпечка и напитки — вот главные действующие лица. Поэтому украшайте весенними цветами комнату и квартиру. Используйте для этого, например, кашпо. Вспомните навыки по плетению макраме, купите нарциссы и вперед — на завоевание ещё свободного от угощений пространства.

Для многих — это почти идеальная картина. Много света и свободного пространства — есть, где развернуться. При этом, некоторые идеи можно использовать и на маленьких кухнях и в заставленных гостиных. Например, красивые прозрачные бутылки с изящными срезанными веточками на полу

С наступающим праздником вас! Света и радости!